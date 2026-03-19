El Campoamor se "zarzueliza"

El salón de té del Campoamor acogió ayer –en la imagen– el encuentro lírico "Zarzuelíza Té", dentro del programa "Off Zarzuela" que discurre de forma paralela a la XXXIII edición del Festival de Teatro Lírico Español. La soprano María José Moreno y el director musical Carlos Aragón explicaron al público algunas particularidades de la ópera bufa "El gitano por amor". Alejandro González Villalibre ejerció de maestro de ceremonias del encuentro y el pianista Marcos Suárez se encargó de acompañar a Moreno.