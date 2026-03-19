Culmina el pintado del nuevo carril bici del acceso a Oviedo por Santullano
Las obras se centrarán ahora en construir una acera entre la fábrica de armas y Ventanielles
El nuevo carril bici que discurre frente a la Iglesia de Santullano ya luce completamente terminado, convirtiéndose en un elemento novedoso en los planes de transformación de la movilidad urbana en la capital del Principado. Este tramo de más de 300 metros conecta la glorieta de la plaza de la Cruz Roja con el parque lineal en dirección a Guillén Lafuerza, aunque se trata solo de la primera fase de un proyecto cuyos trabajos se centrarán la próxima semana en el otro lado de la calzada.
En los próximos días está prevista la construcción de una vía peatonal que discurrirá junto a la antigua fábrica de armas de La Vega por el Bulevar de Santullano. La finalización del pintado del carril, que requirió el corte parcial de uno de los carriles de entrada a la ciudad, supone un avance importante en esta actuación valorada en 157.000 euros. El proyecto está impulsado por la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible.
A escasos metros de Santullano, operarios y maquinaria trabajaban intensamente sobre el asfalto para completar los últimos detalles de este itinerario ciclista de 325 metros. El carril, pintado en color granate, conectará el centro urbano con el corredor verde que se extiende desde el Palacio de los Deportes hasta el parque lineal.
Este proyecto se suma a los trabajos para el carril bici entre Cerdeño y La Corredoria; el enlace ciclista de San Lazaro, Villafria y Otero con la senda verde de Fuso de la Reina y la nueva senda ciclable de los meandros del río Nora.
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