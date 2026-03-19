El Filarmónica recita versos por la capitalidad
El teatro Filarmónica de Oviedo fue escenario ayer de una gala artística y poético-musical. El evento se organizado por el Día Mundial de la Poesía se integró en el proyecto de Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031. En la imagen, Chema Aladro durante su actuación en la gala.
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