«Folclore en la calle» abre una nueva edición, con 150 actuaciones hasta octubre

Doce grupos folclóricos y tres bandas de gaitas actuarán por las calles de Oviedo hasta finales de octubre todos los fines de semana y días festivos, en horario de mañanas, y los meses de junio, julio y agosto también los sábados por la tarde. El programa de «Folclore en la calle» incluirá una gran actuación final en la plaza de la Catedral, «un escenario emblemático que simboliza la historia y el patrimonio de Oviedo y que será el broche perfecto para meses de música, baile y tradición compartida», aseguró la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

Las actuaciones programadas serán 150 y más de 500 personas participarán en esta edición de «Folclore en la calle», que arrancó el pasado sábado. Esta es una iniciativa que, subrayó la edil, «convierte nuestras plazas y calles en un escenario vivo donde late la tradición asturiana». Es una de las actividades, añadió, «más bonitas y vistosas de las que se organizan a lo largo de todo el año».

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Dos itinerarios

Las actuaciones están programadas para los sábados de 11.30 a 14.30 horas y de 17 a 20 horas «con dos itinerarios, por el casco antiguo y el eje comercial y en algunos días, la calle Gascona y la zona de la Ruta de los Vinos», expuso Díaz. Entre las formaciones que participarán en la actual edición de «Folclore en la calle» figuran la Agrupación folclórica Media Legua, la Asociación de baile y danza tradicional Filandón, el grupo de baile tradicional de Fitoria, la Agrupación folclórica Xuno de San Claudio y el grupo folclórico Trasgu. Los grupos de baile del Centro Asturiano, Nocéu y Xeitu, la Asociación de baile y música tradicional La Xordia, la Agrupación folclórica cultural La Inmaculada, la Asociación Folclórica La Hedra de San Esteban de las Cruces y la banda tradicional Xácara actuarán también por las calles de Oviedo junto a las bandas de gaitas del Centro Asturiano, El Carbayón y La Laguna del Torollu.