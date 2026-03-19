La licitación para organizar grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo queda desierta
La concejalía de Infraestructuras quiere lanzar ya una nueva convocatoria tras revisar las condiciones económicas y exigencias técnicas con el fin de hacer más atractivo el contrato
La junta de gobierno municipal tiene previsto aprobar este jueves, en sesión ordinaria, declarar desierta la licitación para la organización de conciertos y otros eventos no deportivos en el Palacio de los Deportes de Ventanielles, un revés dentro de la hoja de ruta diseñada por el ejecutivo municipal para llenar de actividad el recinto reformado por 26 millones de euros. La falta de ofertas ha frustrado, por ahora, el intento de activar una programación cultural estable en el recinto, llamado a diversificar su uso más allá de la actividad deportiva.
Este contratiempo no altera, sin embargo, los planes de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, que ya trabaja en una nueva convocatoria con ajustes en los pliegos para hacer más atractivo el contrato. El objetivo es captar a un operador nacional con experiencia que asuma la organización de grandes conciertos, especialmente durante las fiestas de San Mateo a partir de 2027, así como de un calendario anual que podría alcanzar los 25 eventos.
El planteamiento inicial fijaba un mínimo de quince citas ampliables hasta diez más, siempre condicionadas a la prioridad de la actividad deportiva. La concesión, de carácter demanial, se proyectaba por tres años prorrogables a dos adicionales, con la vista puesta en garantizar continuidad y retorno económico para el mantenimiento del equipamiento.
El Ayuntamiento mantiene la ambición de convertir Ventanielles en un foco cultural de primer nivel, capaz de atraer giras nacionales e internacionales y de reforzar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. La nueva licitación buscará corregir los aspectos que han podido desincentivar la concurrencia empresarial.
Fuentes municipales admiten que el resultado obliga a revisar condiciones económicas y exigencias técnicas, con la intención de equilibrar riesgo y atractivo, sin renunciar a la calidad ni al impacto esperado en la ciudad.
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