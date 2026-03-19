Lluvia de dinero en Oviedo: cae el primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional recae en Oviedo. El kiosco Casa Julio, ubicado en el número 20 de la calle La Argañosa, vendió el 21.716, agraciado con 300.000 euros al número. La lluvia de dinero fue muy repartida por España. Tocó también en Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Huelva, Las Palmas, Lérida, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

Este kiosco se está convirtiendo en un punto de suerte en la capital asturiana. En enero del año pasado vendió un boleto acertante de El Millón en el sorteo de Euromillones y, en los últimos años, también ha repartido otros premios en sorteos importantes como el de San Valentín. Además, este es el segundo premio en un mes. Muy cerca de esta administración, en el número 1 de la calle Juan Ramón Jiménez, en el entorno de la plaza de Pedro Miñor, vendió el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional que recayo12.027, regando con 600.000 euros a la serie la administración número 27 de la capital asturiana.

Noticias relacionadas

El segundo premio fue para el 47.760, dotado con 60.000 euros al número. Fue vendido en Barcelona, Cádiz, Huelva, Las Palmas, Madrid, Murcia, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife. El reintegro cayó en los números 6, 9 y 2.