México triunfa en el primer concurso de cocina para Erasmus de Oviedo

Oviedo se convirtió este jueves en un pequeño mapa del mundo donde los fogones hablaron todos los idiomas. Y lo hicieron, además, con claro acento mexicano. El país norteamericano fue el gran triunfador de la primera edición del concurso gastronómico intercultural «Fogones del Mundo» –destinado a estudiantes del programa Erasmus– al imponerse tanto en la categoría de plato principal como en la de postres. Su propuesta «taco tour», un recorrido de sabores de norte a sur, conquistó al jurado con un punto justo de picante, mientras que el dulce «Encanto de mango» remató la faena.

El certamen, organizado por la concejalía de Centros Sociales en colaboración con la Universidad de Oviedo y Otea, se celebró en la Escuela de Hostelería y Turismo de la patronal, en Ciudad Naranco. Colombia firmó un doble segundo puesto con su contundente «Bandeja paisa» y su propuesta dulce, y el podio de los platos principales lo completó Italia con una lasaña muy celebrada. En postres, el tercer premio fue compartido por España y Francia. Los galardones incluyeron bonos gastronómicos, lotes de productos asturianos y premios culturales como entradas para espectáculos.

El jurado estuvo integrado por Amada Fernández, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias; Mary Fernández, cocinera del mismo colectivo; Ana Suárez, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Oviedo; Mónica Cofiño, bailarina y productora cultural vinculada a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031; y una representación de LA NUEVA ESPAÑA.

Más allá de los resultados, la Escuela de Hostelería y Turismo de OTEA fue durante toda la tarde un hervidero. Antes incluso de la presentación de los platos, las cocinas bullían entre prisas, risas y aromas cruzados. «La cocina es un lenguaje universal. No necesita traducción», recordó durante su intervención la concejala de Centros Sociales, Covadonga Díaz, en una idea que se hacía evidente en cada elaboración.

Las italianas Lucrezia Agos, Mariagiulia Adamo y Maria Fraizzoli defendían su lasaña con pasión. «En España se come muy bien, pero en Italia creemos que se come mejor», comentaban entre fogones. A pocos metros, Alexandra Pineda y su equipo colombiano ultimaban la «Bandeja paisa» con confianza: «Esto les llevará a las nubes», adelantaba al jurado.

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El toque de frescura lo puso Arely López, estudiante de biotecnología, que presentó los platos envuelta en la bandera de México y con un desparpajo que conectó con el jurado. El certamen reunió a 23 participantes de siete países en torno a un mismo lema, «El mundo se cocina aquí». Y así fue: entre cucharones y acentos diversos, Oviedo cocinó algo más que recetas, cocinó convivencia.