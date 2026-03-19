Oviedo cuenta con alrededor de 15.000 viviendas vacías: los planes para sacarlas al mercado

Oviedo cuenta con alrededor de 15.000 viviendas vacías. Sacarlas al mercado es uno de los retos de la consejería del ramo, liderada por Ovidio Zapico, que ha puesto en marcha el programa "Alquilámoste", por el que se proporciona seguridad a los propietarios y se ayuda a los inquilinos en la búsqueda de una casa. La capital asturiana se suma a este programa gracias a la oficina de vivienda de la calle Cimadevilla, donde el personal ofrecerá ayuda a todas las partes. "Los acuerdos en política dan muy buenos resultados para la ciudadanía y tener un servicio de atención en el centro de Oviedo ofrece nuevas posibilidades de coordinación y cooperación", subrayó el representante del Principado.

Unas declaraciones que Zapico hizo durante la visita que realizó este jueves a la oficina técnica y en la que estuvo acompañado del segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Allí, el edil subrayó su empeño por facilitar el acceso a la vivienda: "Por un lado, hay que movilizar las casas que están vacías a través de incentivos o incorporándonos a este programa que piensa tanto en los inquilinos como en los propietarios. Por el otro, ofrecemos suelo para la construcción de pisos". El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento durante el año pasado permitió en enero cerrar todos los expedientes administrativos para que el Principado se hiciese de forma gratuita con tres parcelas municipales en Las Campas para la construcción de 305 viviendas.

El papel del Estado es clave para poner en marcha las obras. El Gobierno de Pedro Sánchez es el encargado de facilitar a las comunidades autónomas la financiación: "Esperamos que en las próximas semanas se convoque la conferencia sectorial que dé luz verde al proyecto", explicó Zapico. Después, se pondrá en marcha la licitación para construir las torres de pisos. "Nuestro objetivo es que los trabajos empiecen antes de que termine la legislatura". Las próximas elecciones regionales serán en mayo de 2027.

Mientras tanto, Zapico se marca el reto de seguir ampliando el programa "Alquilámoste". Quince propietarios con un piso en la ciudad ya se han sumado a esta iniciativa, que ofrece bonificaciones fiscales como una reducción del 70% del IRPF y en la que el Principado asume los gastos del seguro o del IBI. "De estos pisos, seis ya se han incorporado al programa y han logrado reducir el precio medio del alquiler entre 200 y 300 euros. Estamos interviniendo en el mercado de forma positiva", rubricó.

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No todas las viviendas son aptas para este programa. El consejero detalló que, una vez que los propietarios rellenan la inscripción, los funcionarios realizan una valoración técnica de las viviendas. "Se necesita que tengan un estado óptimo o que puedan acoger a los inquilinos con una mínima reparación". Cumplido este paso, se pasa a los detalles económicos antes de firmar el contrato.