La Oviedo Cup llena los hoteles de la capital: ya hay reservadas 4.500 plazas para los equipos

españolas y una decena de países extranjeros, cien personas trabajando en la organización y el mayor número de canteras de primer nivel desplegadas en un evento de estas características en toda España. Estas son las principales garantías de éxito de la vigésima edición de la Oviedo Cup, que se celebrará del 1 al 5 de abril en la capital asturiana y otros concejos del centro de la región, que tendrá entre sus novedades la organización de una gran recepción en el Palacio de los Deportes, la oferta de experiencias turísticas para todos los visitantes y el debut de equipo argentino de fama mundial: el Boca Juniors de Maradona.

De los 419 equipos en liza, 226 serán asturianos, el mayor número de la historia, mientras que 178 llegarán desde otras comunidades autónomas y 15 desde el extranjero. En total, delegaciones de una decena de países como Estados Unidos, Portugal, Macedonia, Suiza, Japón, Argentina, Canadá, México y España darán color a una cita que presume de diversidad y convivencia.

También habrá representación de doce comunidades, desde Aragón hasta Galicia, pasando por Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana, en un mosaico que refuerza el carácter nacional del evento. La organización destaca además la respuesta del tejido local, con clubes que repiten año tras año y que consideran la competición como su particular Champions de cantera.

El daño de la guerra

No todo han sido buenas noticias en la configuración final. Los equipos de la escuela impulsada por Michel Salgado en Dubái se han caído del cartel por la guerra de Irán, mientras que la expedición venezolana canceló su viaje ante la incertidumbre política tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Aun así, el cartel mantiene un notable atractivo internacional.

Entre las novedades figura el programa «Entre partidos», una propuesta cultural y turística diseñada para los equipos visitantes. En colaboración con la agencia Buendía, se organizarán excursiones, espichas y experiencias que buscan dejar huella. «Además de competir, queremos que se lleven un recuerdo imborrable de Oviedo», resume Nacho Canal, uno de los cinco responsables del comité junto a Chus Hevia, José Ángel Fernández, Daniel Castelao y Antonio Méndez-Navia.

La actividad deportiva será frenética, con más de 1.200 partidos repartidos en más de veinte campos de Asturias. A las sedes habituales se suman este año dos instalaciones de Mareo, lo que amplía el alcance de un torneo que sigue creciendo. «Es un gran escaparate, a ver si pronto se suma la ciudad deportiva del Oviedo», explican Canal.

La llegada de equipos comenzará el sábado previo a la Semana Santa. Entre ellos destaca Boca Juniors, invitado especial que debutará en la competición tras disputar un triangular previo. «Es un lujo tenerlos», admiten los organizadores, conscientes del tirón que aporta el club argentino.

El próximo lunes tendrá lugar la presentación en el Auditoiro y el 1 de abril el Palacio de los Deportes acogerá una gran recepción para los equipos llegados de fuera de Asturias, que ya se celebró en ediciones anteriores en el Calatrava.

La logística es otro de los grandes retos. A las cerca de 4.500 plazas de alojamiento reservadas se suman acompañantes que llenan hoteles y obligan a recurrir a campings y otros recursos. El torneo moviliza además a un centenar de personas en la organización.

Más allá del impacto económico, la Oviedo Cup mantiene su esencia formativa. Clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Espanyol, Celta, Deportivo, Alavés, Rayo, Osasuna o Racing comparten espacio con los asturianos Oviedo y Sporting en una convivencia que mezcla aprendizaje y competencia.

La presencia de ojeadores, muchos llegados de Inglaterra, refuerza la idea de escaparate. No sería extraño que de esta edición salieran futuros profesionales, como ya ocurrió con nombres que hoy brillan en la élite europea.

El sorteo se celebrará el próximo lunes, último paso antes de que ruede el balón. Oviedo se prepara así para vivir una semana intensa, en la que miles de jóvenes futbolistas compartirán ilusión y experiencias en torno a un torneo que ya es parte de la identidad deportiva de Asturias.

Capitalidad

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Con cada edición, la competición refuerza su papel como punto de encuentro internacional, donde idiomas, culturas y estilos de juego se citan en los campos. Ese ambiente convierte cada partido en algo más que un resultado, en una experiencia compartida que deja huella en quienes participan y que también quiere avalar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. «Queremos poner nuestro granito en un reto tan importante», sostiene Canal, ofreciéndo su colaboración al ambicioso proyecto cultura de la ciudad.