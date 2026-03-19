Oviedo prepara una nueva licitación para los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes: "Se detectó un error"

La licitación para los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes contenía que los adjudicatarios debían de abonar una garantía de 365.000 euros correspondientes a la utilización del escenario durante los 365 días del año. Sin embargo, el montaje junto a la celebración de los recitales y otras actividades culturales se limita a 75 jornadas. Es por ello que la cuantía se reduce drásticamente hasta los 97.000 euros. "Un error", en palabras del segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, que provocó que el concurso quedase desierto.

El Ayuntamiento ya ha puesto toda la maquinaria en marcha para solucionar la situación. La junta de gobierno declaró este jueves desierto el primer contrato y ya ha lanzado administrativamente la nueva licitación. «El proceso será rápido porque tanto la memoria como los pliegos y el resto de informes de los servicios municipales serán los mismos. Solo tendremos que ajustar la garantía a los días reales de utilización del espacio», expuso Cuesta.

La previsión del Ayuntamiento es llevar a cabo quince eventos anuales ampliables a otros diez, en total, veinticinco actividades al año. En la mayoría, el equipo técnico entrará la víspera al concierto para el montaje y, tras la actuación, al día siguiente será el desmontaje. Una situación que no se dará durante los conciertos de San Mateo, donde la instalación de equipos se realizará días antes y permanecerá hasta pasado el día grande. La previsión es que los conciertos mateínos comiencen en 2027, mientras que este año sigue vigente el contrato de alquiler de las carpas de La Ería.

Todas estas actividades originarán que el Palacio de los Deportes, con 13.000 metros cuadrados, genere ingresos a través de un canon compuesto por dos partes. La primera, fija, ascenderá a 5.233,47 euros por cada montaje y desmontaje de la pista de parqué, operativa que seguirá realizando personal municipal. La segunda, variable, será de 6.561,17 euros por cada día de actividad, sin incluir los tiempos de montaje y desmontaje de las infraestructuras. Esta última será la cuantía sobre la que competirán los licitadores en el procedimiento que se pondrá en marcha en los próximos días.

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El Ayuntamiento exigirá a las empresas interesadas una sólida experiencia. Entre los requisitos figuran haber gestionado en los últimos tres años recintos cubiertos con más de 5.000 plazas sentadas —u 8.000 combinando pie y asiento—, con al menos veinte eventos no deportivos anuales, así como acreditar un volumen de negocio de dos millones de euros en el mejor de sus tres últimos ejercicios. También se valorará la calidad del equipo gestor, la capacidad para atraer público de fuera de Asturias, la contratación de artistas de relevancia nacional e internacional, la programación específica para San Mateo y el impulso a creadores regionales. Elementos clave para reforzar la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031.