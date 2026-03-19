Paca Sauquillo, durante el homenaje que le hicieron los socialistas de Oviedo: "Lucharé por los valores hasta el final de mi vida"
La abogada Paca Sauquillo vivió una época en la que la mujer estaba sometida primero a su padre y después a su marido. «No podíamos ni comprar una lavadora, ni un piso», recordó. También explicó que hasta 1972, si un hombre mataba a una mujer tras descubrirla manteniendo relaciones con otro, no le pasaba nada. «En cambio, si era al revés, el hombre parecía más machote». Así lo rememoró durante la entrega del premio «Pura Tomás», celebrada en la tarde de ayer en la Casa del Pueblo. La abogada laboralista, que perdió a su hermano Javier Sauquillo en la «Matanza de Atocha», señaló que ambas mujeres tienen varias cosas en común: las dos han sufrido la dolorosa pérdida de un hijo y la galardonada tiene claro que «luchará por los valores hasta el final de mi vida».
Sauquillo es consciente de que el mundo «está viviendo momentos difíciles». «Quieren olvidar la dictadura diciendo que con Franco se hacían viviendas y no había paro. En definitiva, dicen que era una España estupenda, pero era todo lo contrario: triste y represiva con quienes luchábamos por las libertades». Por ello, pidió «no dar un paso atrás». «La digitalización y las redes sociales son muy positivas si se ponen al servicio de la verdad, pero los bulos no pueden provocar que España retroceda».
Al premio de Sauquillo se sumó el galardón a Médicos del Mundo. La secretaria de Igualdad de la AMSO, Marisa Ponga, destacó que el jurado reconoció su trabajo contra la violencia hacia las mujeres y su campaña «Hablan los puteros», orientada a combatir la normalización de la prostitución. La encargada de recoger el premio fue la presidenta de la entidad en Asturias, Carmen Natal, quien subrayó que «nos queda mucho por hacer en el cambio social y de conductas». Asimismo, la secretaria general de los socialistas ovetenses, Delia Losa, reivindicó que la entrega de este galardón es «uno de los actos más importantes del año». «Este premio debe inspirarnos a nivel individual y como organización», concluyó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.
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