El PSOE pide que el PP de Oviedo se comprometa con el mantenimiento del Teatro Campoamor
"Este reto es una oportunidad extraordinaria para lograr que nuestra ciudad avance", señala Ballina
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, registró este jueves una batería de preguntas de cara a la próxima comisión de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo para conocer la valoración del equipo de gobierno sobre las recientes declaraciones del director de escena Emilio Sagi. El regista advirtió el pasado lunes de la necesidad de “cuidar” el Teatro Campoamor, subrayando que el equipamiento cultural requiere de “un mantenimiento importante”.
En este sentido, Ballina ha puesto el foco en los dos últimos presupuestos municipales, en los que se incluían partidas dentro del capítulo de inversiones destinadas a actuaciones en el coliseo ovetense. El edil socialista ha reclamado explicaciones al Ejecutivo local y ha instado al PP a detallar “si sus anuncios de compra de mobiliario y de sustitución y renovación de elementos de maquinaria e iluminación escénica se han llevado a cabo”, cuestionando el grado de ejecución de dichas inversiones.
Asimismo, el concejal ha vinculado esta reivindicación con los objetivos estratégicos de la ciudad, destacando la importancia de reforzar los equipamientos culturales en el marco de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. “Este reto es una oportunidad extraordinaria para lograr que nuestra ciudad avance”, señaló Ballina, quien considera que el adecuado estado del Teatro Campoamor resulta clave para proyectar la imagen cultural de la ciudad.
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