El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses

Reurbanizar la calle Marcelino Suárez para conectarla con Luis Sela Sempli y reformar el ‘puentín’ sobre las vías del tren a su paso por La Argañosa y que acaba de ser cedido por parte de ADIF al Ayuntamiento tras su cierre debido a avanzado estado de deterioro. La junta de gobierno dio ayer el visto bueno a este importante proyecto que saldrá a licitación durante las próximas semanas con un precio de 900.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

El proyecto pretende sustituir el paso de tierra que se utiliza como atajo por una zona ajardinada y arbolada y habrá acera y paso de peatones en el entorno de un espacio de uso muy frecuente. También se rehabilitará la estructura para que reúna todas las condiciones de seguridad.

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La concejalía que promueve este proyecto es la de Infraestructuras, con Nacho Cuesta a la cabeza, quien señala que con este proyecto se dará una solución real a las necesidades de los vecinos que utilizan ese acceso de manera habitual». «De este modo conseguiremos conectar los viales favoreciendo la accesibilidad y recuperando un espacio degradado, como es el puente sobre las vías de La Argañosa, que presentaba un estado de deterioro e inseguridad considerable». También destacó que es consciente de los retrasos que ha tenido esta actuación, debido a los trámites del traspaso de titularidad, pero «por fin podemos dar cumplimiento al compromiso que nos habíamos marcado en esta zona y licitar esa obra próximamente».