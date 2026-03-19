Vox denuncia la "deriva intervencionista" del PP de Oviedo con su adhesión al programa "Alquilámoste"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo criticó "duramente" este jueves la decisión del equipo de gobierno del Partido Popular de adherirse al programa autonómico "Alquilámoste". Una iniciativa que, a juicio de la formación, supone un paso más en la asunción de políticas propias de la izquierda y del intervencionismo en materia de vivienda. "El Partido Popular de Canteli ha asumido sin matices, el marco ideológico de la izquierda, aplicando en Oviedo políticas que ya han demostrado ser un fracaso allí donde se han implantado", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

Sonsoles Peralta criticó los programas públicos de vivienda al considerar que, lejos de incrementar la oferta, provocan el efecto contrario al generar desconfianza entre los propietarios, introducir inseguridad jurídica y penalizar a quienes optan por alquilar sus inmuebles. En este sentido, cuestionó la capacidad de la Administración para gestionar estas iniciativas, aludiendo a las dificultades en la gestión del parque público y a los niveles de impago acumulados.

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Asimismo, desde la formación señalaron como significativo el escaso impacto del programa en la ciudad, donde, tras la adhesión municipal, solo se han inscrito 15 viviendas, lo que, a su juicio, evidencia que se trata más de una acción propagandística que de una solución efectiva al problema habitacional. "Cada vez que la Administración interviene el mercado de la vivienda, el resultado es siempre el mismo: menos oferta, más dificultades de acceso y, en última instancia, precios más altos para todos", concluyó.