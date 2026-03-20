Aida Masip: «Hacer poesía es decir mucho con pocas palabras»

«Hacer poesía es decir mucho con pocas palabras». Aida Masip (Oviedo, 1976), hija del exalcalde Antonio Masip, presentó ayer en la librería «La Tercera Palabra» su poemario «Aún por navegar», acompañada por el poeta Francisco Alba, así como por la también poeta Catarina Valdés. El libro reúne composiciones largas y breves en cinco idiomas, en una propuesta que conecta directamente con su labor docente en la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres. Se trata de su segundo poemario, una publicación que llega impulsada por la buena acogida de su primer libro. La presentación tuvo lugar apenas una semana después del fallecimiento de su madre, Eloína Fernández, un hecho que marcó de forma inevitable el tono del acto. Para Aida Masip, este encuentro con los lectores adquirió así un significado especial, al entenderlo como «una forma de mostrar que la vida sigue, ella siempre me lo inculcó».