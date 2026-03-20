Arranca la FanMedia Con en Oviedo: "Podemos volver a decir orgullosos que tenemos una convención en nuestra ciudad"

"La comunidad friki de Oviedo podemos volver a decir orgullosos que tenemos una convención en nuestra ciudad". Con esa reivindicación lo resumía Sofía Iglesias, ovetense y apasionada de los juegos de rol, al comienzo de la primera jornada de la FanMedia Con, un evento que durante tres días convierte el Calatrava en un punto de encuentro de la cultura digital. Concebido como un festival de creación y cultura fan, la cita reúne a más de un centenar de creadores de contenido, divulgadores y figuras del entretenimiento que suman audiencias millonarias, con el objetivo de trasladar al mundo físico comunidades nacidas en internet.

En el amplio hall del Calatrava, el pulso del evento lo marcan principalmente los patrocinadores, que desplegaron sus espacios como escaparates interactivos para atraer a los asistentes. Entre todos ellos, las consolas PlayStation 5 se erigían como uno de los mayores focos de atención. A pocos metros, otro de los puntos más fotografiados era la estatua de Mafalda en el stand del Ayuntamiento de Oviedo.

La sala de cristal se presenta como el corazón de las exposiciones de la convención, completamente acondicionada para acoger las conferencias que se sucederán durante el fin de semana. Mientras tanto, los pasillos adyacentes se convirtieron en un pequeño mercado temático con puestos de todo tipo: desde espadas y atrezo de cosplay hasta llaveros, ilustraciones y objetos más cotidianos.

Dentro de ese pequeño mercado temático, uno de los puestos que más llamaba la atención era el de Manuel Martínez, artesano ovetense que trabaja la recreación de piezas vinculadas al imaginario fantástico y cinematográfico, con figuras que remitían incluso a personajes como Predator o el dios egipcio Anubis. "Principalmente las hago a mano todas: las modelo en arcilla, luego les hago molde y la mayoría de las grandes están hechas en látex, de manera que son flexibles, no se rompen, pesan muy poco; entonces, para circular con ellas es una maravilla", destacó, explicando el proceso.

En la segunda planta, el ambiente era más especializado, con salas reservadas para actividades concretas que registraron una notable afluencia, especialmente las dedicadas a juegos de mesa y rol, donde las partidas se sucedían sin descanso. También llamó la atención una exposición de espadas de esgrima, que despertó la curiosidad de numerosos visitantes. "Nosotros siempre lo ubicamos mucho al mundo friki, aunque con el manga y el anime se tienda más hacia lo occidental; aun así, siempre está bien recordar lo oriental. Somos ese punto europeo, ese orgullo de recordar que lo nuestro también existió", explicó Pelayo Nuño, instructor de esgrima.

Entre los asistentes también se encontraba un grupo de cosplayers formado por Marina Fernández, Remedios Granda, Israel Cascales e Isaac Piñero, que acudieron juntos a la convención y contribuyeron a mantener viva una de las expresiones más reconocibles de la cultura fan, pese a no ser la temática central del evento. "Vine sobre todo a quedar con amigos, sacar un par de fotos y poco más, pero sí que es verdad que vi que había muchas charlas, luce muy interesante. Al final hay muchas cosas mezcladas de distintos ámbitos, y eso está guay; yo creo que va a traer a gente muy distinta", destacó Fernández.

La fiesta sigue a lo grande

La actividad en el Calatrava no se detiene y continuará este sábado con una jornada que la organización señala como la más multitudinaria del fin de semana. El programa refuerza esa previsión con una agenda aún más intensa de charlas, talleres y encuentros con creadores, además de competiciones en la zona gaming que volverán a concentrar buena parte de la atención del público.

Noticias relacionadas

A ello se suma una programación especialmente potente en el área de videojuegos, con torneos y actividades como el FC26, Fortnite o League of Legends, además de experiencias de realidad virtual y simulación que ya destacaron en la jornada inaugural. También continuará la oferta más transversal, con exhibiciones, "meet & greets" y espacios dedicados a la creación artística.