Arranca el festival SACO, que programa cine para 8.000 escolares

La XII Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) abrió el telón con una actividad destinada al público más joven. Cerca de 8.000 alumnos de centros educativos del concejo asistirán hasta el 8 de mayo a las 22 sesiones programadas en LaSema, sección programada para niños y jóvenes de 3 a 16 años. En la primera jornada, 600 escolares se sentaron en el patio de butacas del teatro Filarmónica para asistir a la proyección cinematográfica.

El programa, diseñado por SACO en colaboración con el Institut Français, la Alianza Francesa de Oviedo y la Concejalía de Educación, incluye cortometrajes que fueron premiados en numerosos festivales internacionales. El objetivo, aseguró Pablo de María, director artístico de la iniciativa cultural, es «acercar al público más joven al cine» y mostrarles «propuestas formales y narrativas diferentes, más alejadas del estándar que se ofrece en plataformas». La concejala de Educación, Lourdes García, subrayó la importancia de esta actividad en el camino que emprendió Oviedo para aspirar a ser la Capital europea de la cultura en 2031.

«Llenar el teatro Filarmónica con 8.000 alumnos cuando la matrícula desde el primer ciclo de Infantil a los 18 años está en torno a los 17.000 es un éxito», comentó la edil sobre la XI edición de LaSema. Zoe López, coordinadora territorial de la candidatura Oviedo 2031, destacó que «programas como SACO y muchos otros representan la vitalidad de este territorio y los queremos fortalecer».

Sabrina Clemente, directora de Alianza Francesa de Oviedo, resaltó la importancia de que sea el público escolar el que inaugura la programación del evento cultural. Para los niños y jóvenes se han diseñado cuatro apartados diferentes, con varios cortometrajes cada uno, adaptados por edades. La Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo ha regresado, bajo el auspicio de la Fundación Municipal de Cultura, con una programación para todos los públicos que estrecha y fortalece aún más el vínculo entre el audiovisual y el resto de las artes.