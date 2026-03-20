El arzobispo de Oviedo sobre la Semana Santa: "Hacéis una labor preciosa e insustituible"

«Cuando alguien ataca a Dios, lo hace al hombre; cuando se ataca al hombre, se ofende a Dios». El arzobispo, Jesús Sanz Montes, recibió en la tarde de ayer el premio «El león de Judá» concedido por la Hermandad de los Estudiantes en un acto celebrado en el bar Chelsea de la calle Jovellanos. El franciscano agradeció «inmensamente este galardón porque no me lo imaginaba y no sé si me lo merezco, pero me fío del hermano mayor». Palabras incluidas en un discurso en el que destacó la «preciosa e insustituible» función que hacen las cofradías y hermandades de Semana Santa «callejeando y testimoniando la fe» que los fieles practican «en la intimidad de nuestra oración más personal o en la liturgia más comunitaria».

«Nosotros, como diócesis, queremos agradecer a belleza de los pasos; las calles, plazuelas y plazas ven pasar el misterio de Cristo durante los recorridos». También tuvo palabras para la hermandad con sede en La Tenderina porque «siempre se aprende de ellos». «Como son Estudiantes, siempre te enseñan. Hoy en día, no es fácil decir en voz alta que la defensa de la fe, es la defensa de la humanidad».

Durante el acto, tomó la palabra el hermano mayor de la hermandad, Benigno Maújo, quien agradeció al arzobispo su «valentía y compromiso». «En tiempos de confusión, usted es un verdadero faro para la comunidad cristiana. Es justo reconocer que lleva una trayectoria en la iglesia asturiana que es intachable e impecable», expuso. A renglón seguido, incidió en que «saldremos setenta veces siete en defensa de la fe y los señalamientos sabemos cómo empieza y cómo acaban: en asesinatos como en las españolísimas tierras de Vascongadas».

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El acto sirvió para la presentación del cartel de la Semana Santa de la Hermandad, obra de Juanjo Castro.