Cruce de acusaciones entre el PP e IU de Oviedo por la participación ciudadana: "Los consejos de distritos son espacios de frustación"

Cruce de acusaciones, por un lado; mientras que por el otro, negociaciones. IU-Convocatoria por Oviedo acusó este viernes al primer teniente de alcalde, Mario Arias, de bloquear la participación ciudadana porque "los consejos de distritos se encuentran completamente congelados". "Lejos de cumplir su función, se han convertido en meros espacios de frustración donde las reivindicaciones de los barrios no encuentran ninguna respuesta. Además, el concejal responsable se desentiende de forma sistemática del funcionamiento y los problemas planteados", expuso el concejal Alejando Suárez a través de una nota de prensa.

El edil en ningún momento nombra directamente a Mario Arias en la nota de prensa en la que advierte que la figura de los alcaldes de barrio "ha sido vaciada de contenido y utilizada como instrumento del PP para maquillar, y en muchos casos ocultar, los problemas y las reivindicaciones de cada zona de la ciudad". A título de ejemplo citó que todas las propuestas de su grupo han sido rechazadas. "Desde los problemas de la AS-II en La Corredoria hasta el abastecimiento de agua en La Florida o las demandas vecinales en Ciudad Naranco o en el Campillín". Es por ello que pide una "apertura inmediata de los instrumentos institucionales del Ayuntamiento a la participación ciudadana". "Necesitamos abordar con transparencia y diálogo los problemas relacionados con Aqualia, el abastecimiento de agua en Oviedo así como la convocatoria de una reunión con los vecinos del Naranco y la búsqueda de una situación para la Fábrica de Gas y La Vega".

Dos horas después llegó la respuesta del primer teniente de alcalde. Arias calificó las críticas como "profundamente incoherentes y faltas de credibilidad" porque viene de un partido "que no hizo nada cuando tuvo la oportunidad de gobernar". "Resulta sorprendente que quienes hoy hablan de bloqueo a la participación sean los mismos que cuando gobernaron, entre 2015 y 2019, no abrieron ni una sola comisión municipal a la intervención directa de asociaciones y colectivos vecinales. La memoria política es importante y los hechos desmontan por sí solos su discurso".

Justifica que el Plan de Participación Ciudadana fue aprobado el año pasado con la unanimidad de todos los grupos municipales. "Este proyecto es fruto del compromiso del concejal y Oviedo contará por primera vez con mecanismos efectivos de participación directa como la apertura de la comisión de sugerencias a asociaciones y ciudadanía". De igual forma, calificó de "partidista y alarmista" el uso que hace IU de los órganos de participación. "Lejos de aportar soluciones, buscan generar confrontación y confusión entre los vecinos. Este equipo de gobierno no va a aceptar lecciones de quienes no hicieron nada cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, ambas formaciones mantuvieron esta semana una reunión de coordinación y seguimiento para la elaboración del IV Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el municipio de Oviedo. En el encuentro participaron la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, y los ediles de la oposición Gaspar Llamazares y Cristina Pontón.