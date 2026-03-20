Fallece a los 78 años Bernardo Gutiérrez, comerciante histórico de Oviedo que vistió a generaciones de asturianos

Oviedo despide a uno de sus nombres propios del comercio. Bernardo Gutiérrez, alma de la conocida boutique de la plaza Longoria Carbajal y referencia durante décadas en el trato cercano y el olfato para el negocio, falleció en la madrugada de este viernes, en torno a las tres, a los 78 años de edad, tras varios años de lucha contra el párkinson y un progresivo deterioro cognitivo.

Nacido en 1947 en Trevías (Valdés), el menor de cinco hermanos parecía destinado a la enseñanza. Llegó a ejercer como maestro, pero una tragedia familiar cambió el rumbo: la muerte de su cuñado le empujó al sector textil para ayudar a su hermana. Aquel paso, dado por necesidad, acabaría definiendo una vida.

Empezó como viajante, recorriendo el norte con un muestrario bajo el brazo en una España que despertaba al consumo. De ahí a empresario hubo un salto de intuición y valentía. Detectó el momento y, tras años de aprendizaje, abrió su propia tienda en Oviedo. Era noviembre de 1984 cuando levantó la persiana de “Bernardo boutique”, un negocio que acabaría siendo escuela de comercio y punto de encuentro.

Tenía fama de vendedor irrepetible. Directo, ingenioso, a veces provocador, siempre eficaz. Capaz de ganarse al cliente con una mezcla de confianza y desparpajo que terminaba, casi siempre, en venta y en sonrisa. Supo leer los tiempos, apostar por nuevos productos cuando aún generaban recelo y construir una clientela fiel entre maestros, empleados de banca y varias generaciones de ovetenses.

Junto a él, desde el principio, su mujer Mercedes Rodríguez, y más tarde sus hijos, que crecieron entre cajas, perchas y viajes aplazados por el ritmo de la tienda, donde hoy continúan siguiendo sus pasos. El negocio fue siempre su epicentro. “Era un trabajador incansable que tuvo una visión adelantada. Hasta que el cuerpo se lo permitió lo único que quería era ir a la tienda”, recuerdan los suyos.

Viudo de Mercedes Rodríguez desde 1988, Gutiérrez deja dos hijos, Bernardo y Pelayo, y cuatro nietos. Precisamente Pelayo resumía esta mañana, aún con la emoción reciente, el carácter de su padre: “Era una persona, supercariñosa, bondadosa, generosa, cañera por momentos, pero muy humana. Lo estamos notando desde primera hora de hoy. Dejaba huella en la gente, es algo que se tiene innato, no se trabaja, no hay falsedad”.

Incluso en los últimos años, apartado de la primera línea, seguía siendo una figura reconocible, con ese brillo pícaro que asomaba en la mirada y una leyenda construida a base de anécdotas que Oviedo ha ido transmitiendo casi como patrimonio oral.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio Ciudad de Oviedo y el funeral tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas en la basílica de San Juan el Real, para dar el último adiós a quien convirtió la venta en una forma de relación humana.

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Con su marcha se va algo más que un comerciante: se apaga una forma de entender el trato, el negocio y la calle. De las que no se aprenden. De las que, como dicen los suyos, se llevan dentro.