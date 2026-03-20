Cuando tu formación es coser los trajes para la fiesta de los Exconxuraos

Entre no haber enhebrado nunca una aguja y estar en el centro del diseño y la confección de los trajes que brillarán el próximo mes de julio en la multitudinaria fiesta de los Exconxuraos solo hay una decisión: participar en un proyecto englobado en el programa Joven Ocúpate, subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), y desarrollado por el Ayuntamiento de Llanera. Una decena de veinteañeros dieron el paso de inscribirse en 2025 y llevan desde noviembre recibiendo formación al mismo tiempo que trabajan en un local municipal. Las prácticas que se asocian al Ocúpate son, en este caso, encargos bien reales del Ayuntamiento, que confía en las monitoras y el alumnado del programa para sacar adelante los ropajes de gala que adornan algunas de las principales citas festivas del concejo. La cabalgata de Reyes, el Antroxu, el desfile de San Isidro y la recreación medieval de los Exconxuraos, declarada fiesta de interés turístico regional, no serían posibles sin los trajes que salen del taller situado en el centro social de Soto, donde los jóvenes en formación ponen a punto sus creaciones.

"He estado en otros cursos y talleres y lo que hacemos aquí está infinitamente mejor que todo lo que había conocido antes. Todo lo que hacemos es útil y enfocado a asegurar que aprendemos a resolver problemas. Con libertad, además. No hay una única manera válida de hacer las cosas y eso me gusta mucho", asegura José Javier Pérez, de 22 años y uno de los 10 alumnos trabajadores del programa. La costura es su vocación desde que la descubrió en 2017 y en sus planes está completar el certificado de profesionalidad de nivel 1 que puede obtener en Llanera y seguir después su formación con otro certificado de nivel 2 de los que ofrece en Gijón el Centro de Formación Profesional para el Empleo Las Palmeras, uno de los cuatro centros propios del Sepepa. Por el momento, acude todos los días a Soto desde Oviedo, donde reside.

Alumno del programa / Cedida a LNE

No es el único entre los alumnos que se desplaza a Llanera desde otros concejos. Además de vecinos del concejo, entre los jóvenes que se forman hay otros llegados desde Oviedo, Gijón y Avilés. El sector textil es menos habitual que otros en los proyectos que ponen en marcha los ayuntamientos y los interesados buscan la manera de participar en ellos allí donde encuentran la oportunidad. En Llanera, sin embargo, la apuesta por la formación en costura comenzó ya en 2018, no decayó ni durante los años de la pandemia y sigue adelante sin interrupciones. "Empezamos a solicitar este certificado porque somos un concejo que organiza muchos eventos en los que los trajes tienen un protagonismo esencial y a los que acude población de todo el centro de Asturias. Realmente nos ayuda y además somos un gran lugar para que los jóvenes se formen", explica Mónica Iglesias, la técnica de Desarrollo Local del Ayuntamiento.

En el taller, quienes se ocupan de la marcha de la formación en el día a día son Azucena Ordóñez, la directora del proyecto, y Laura Izco, una diseñadora y modista de toda la vida que en la última década ha descubierto su vocación para la enseñanza de su oficio y una habilidad comunicativa para transmitir sus conocimientos que la hacen una monitora muy apreciada por sus alumnos. "Quizá no todos acaben trabajando en el textil, pero es muy importante que acudan aquí y salgan con una formación. Además, lo que hacemos sirve para la vida diaria de cualquier persona. A nadie le va a venir nunca mal saber coger el bajo de un pantalón o la cintura de una prenda", argumentan.

Amplio programa

Lo que explican a lo largo de los nueve intensos meses de duración del Joven Ocúpate va mucho más allá que eso. Tiene que ver con el diseño, los patronajes, el uso de diversos materiales y de máquinas tanto industriales como domésticas, de manera que sus alumnos estén preparados para trabajar en grandes talleres o para recurrir al autoempleo, con medios más modestos, en una tienda de arreglos. También se da importancia a los aspectos económicos y comerciales con tiempo para la elaboración de planes de empresa y estrategias de venta.

Alumna de Joven, Ocúpate / Cedida a LNE

A Lisandro González, que tiene 28 años, el taller le ha abierto los ojos a un mundo del que no conocía nada hasta hace apenas unos meses. Había trabajado en el sector hostelero, pero su experiencia en el textil era nula. "Ha sido una grata sorpresa. He descubierto que me encanta el diseño. Todo esto se me da bien y cada día me gusta más", cuenta. Le ganó el que, desde el primer día, la actividad fuera tan práctica. Los participantes diseñaron y crearon desde cero sus propios alfileteros, estuches y mochilas, los primeros objetos básicos que luego siguen usando durante todo el programa. Vecino de Lugo de Llanera, hace cada día el camino hasta Soto y se ilusiona con las visitas preparadas por las monitoras. Recientemente pasaron una mañana en Oviedo para conocer el área de vestuario del Teatro Campoamor y en breve acudirán a Las Palmeras para conocer el estudio textil del centro y las posibilidades formativas de su oferta.

21 proyectos, 230 participantes

Los chicos y las chicas de Llanera no están solos. Más de 220 menores de 30 años participan en la convocatoria Joven Ocúpate correspondiente al periodo 2025-2026. El Sepepa aprobó la concesión de subvenciones para 21 proyectos presentados por nueve entidades locales y seis entidades sin ánimo de lucro y, en total, aporta más de 3,3 millones de euros para financiar esas iniciativas, que ofrecen formación en alternancia con el empleo.

Como ya hizo el año pasado, el Servicio Público de Empleo reunirá a todos esos participantes en una jornada dedicada a orientarles en sus alternativas de formación y empleo al completar su participación en Joven Ocúpate. Se celebrará en Oviedo el día 21 de abril, tendrá como presentador y animador al actor Alberto Rodríguez y pondrá a los alumnos en contacto con más de una veintena de empresas o asociaciones empresariales, que representarán a los principales sectores productivos de la economía asturiana, así como con las Fuerzas Armadas. Cada sector realizará una breve exposición de su oferta y todos los participantes también podrán solicitar atención más personalizada en las mesas informativas que podrán encontrar en el vestíbulo del Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana.

Alumnos en un momento del taller / Cedida a LNE

El programa Joven Ocúpate está diseñado para dar formación a jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años que, en el momento de incorporarse, no estén trabajando ni recibiendo otro tipo de formación. En muchos casos, además de ofrecer a los participantes certificados profesionales, les ayuda a completar su titulación en ESO o a superar la parte teórica del permiso de conducir. El objetivo siempre es que los jóvenes que pasan por sus proyectos acaben con una preparación mejor de la que tenían al empezar, que sigan formando y que desarrollen todo su talento para incorporarse posteriormente al mercado de trabajo en las mejores condiciones posibles.