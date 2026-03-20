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Ignacio Cembrero, en Oviedo: «Con Trump la cuestión del Sahara está más enquistada»

El periodista y experto en Oriente Medio ve «bastante negro el futuro de los saharuis,Marruecos quiere una autonomía de cartón piedra»

Por la izquierda, Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana,y el periodista Ignacio Cembrero.

Por la izquierda, Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana,y el periodista Ignacio Cembrero. / Fernando Rodríguez

Juan A. Ardura

«La situación del Sahara Occidental está enquistada, como también lo está en Oriente Medio y desde que volvió Donald Trump a la Casa Blanca, está todavía más, peor». Es el diagnóstico del periodista y escritor Ignacio Cembrero que realizó en la conferencia organizada por Tribuna Ciudadana en el Club LA NUEVA ESPAÑA este viernes.

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Cembrero hizo un pormenorizado repaso a la situación de Sahara Occidental desde que «España abandonó ese territorio y al pueblo saharui, el 26 de febrero de 1976, hace ahora cincuenta años», según apuntó en la presentación de la conferencia Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana. Ignacio Cembrero dijo «no ser nada optimista» respecto a que se puedan cumplir los planes de EEUU de llegar a un acuerdo antes del verano en las negociaciones abiertas actualmente entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, en las que también está presente Argelia. «No se sabe mucho de estas conversaciones ni del plan de autonomía que plantea Marruecos, que antes era de tres folios y ahora es de treinta y ocho», afirmó Cembrero.

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El analista y experto en Oriente Medio cree que el objetivo real que persigue Marruecos «es la anexión, en forma de una autonomía de cartón piedra, ya que nunca se conformará con una autonomía del tipo de la que tiene Puerto Rico con Estados Unidos». Para Cembrero, «nos hemos olvidado del derecho internacional y en el Sahara Occidental, también». Fue contundente al afirmar que «ve el futuro bastante negro para los saharauis que viven en Tinduf y también para los que lo hacen en el Sahara Occidental» y descartó que Estados Unidos vaya a llevarse sus bases a Marruecos. n

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