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IU denuncia el "bloqueo total" de la participación ciudadana en Oviedo

"No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. La ciudad necesita abrir sus instituciones y escuchar a sus vecinos, no bloquear su participación para proteger intereses privados", reclama el edil Alejandro Suárez

El edil de IU Alejandro Suárez

El edil de IU Alejandro Suárez / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo denunció, este viernes, el "bloqueo político total" de la participación ciudadana en la ciudad. La formación considera que está situación responde a "una estrategia del equipo de gobierno para proteger intereses empresariales frente a las necesidades vecinales", además, advierte que la figura de los alcaldes de barrio de la ciudad ha sido "vaciada de contenido" y utilizada como "instrumento del Partido Popular" para maquillar los problemas de los distritos.

"No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. Oviedo necesita abrir sus instituciones y escuchar a sus vecinos, no bloquear su participación para proteger intereses privados", denunció el edil, Alejandro Suárez, muy enfadado con esta situación.

Izquierda Unida denuncia la parálisis de los consejos de distrito, a los que acusa de haber dejado de ser herramientas útiles para canalizar las demandas vecinales y convertirse en espacios "de frustración" sin respuestas efectivas. La formación critica además la actitud del concejal responsable, al que reprocha desentenderse de los problemas planteados, y advierte del cierre de las comisiones municipales a asociaciones y colectivos. Asimismo, subraya que todas sus propuestas han sido rechazadas, citando casos como la situación de la ASII en La Corredoria, el abastecimiento de agua en La Florida o las reivindicaciones de barrios como Ciudad Naranco.

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Ante esta situación, la agrupación reclama la apertura inmediata de los órganos municipales a la participación ciudadana, empezando por unas comisiones que, denuncian, el gobierno mantiene bloqueadas pese a permitir la intervención de colectivos. La formación apuesta además por abordar con transparencia los problemas del agua vinculados a Aqualia, así como por abrir espacios de diálogo directo con la vecindad del Naranco y alcanzar acuerdos con la ciudadanía afectada por cuestiones como la fábrica de gas o el futuro de la antigua fábrica de armas de La Vega.

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