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Nueva pelea a la puerta de un after-hours de la calle La Luna de Oviedo: dos detenidos, uno de ellos con un machete, tras enfrentarse a plena luz tras una noche de farra

Los vecinos están hartos: "Ni el Ayuntamiento ni la Policía ponen fin a esta pesadilla"

Agentes y sanitarios en el lugar tras el enfrentamiento.

Agentes y sanitarios en el lugar tras el enfrentamiento. / Luis Vega

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Nueva pelea a la puerta de un after-hours de la calle La Luna de Oviedo. Eran las diez menos cuarto de la mañana de este viernes cuando se ha producido un violento enfrentamiento a la puerta del establecimiento. Uno de los implicados acusaba a otro de haberle robado la chaqueta y se han comenzado a golpear. Una noche de copas terminaba así a puñatazos.

La llegada de la Policía Local y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional ha puesto fin al enfrentamiento. Cada cuerpo ha detenido a uno de los implicados, un joven de origen marroquí y otro hispanoamericano, uno de ellos armado con un machete. Los vecinos se han visto alarmados por la pelea y el despliegue policial subsiguiente, no menos de cinco patrullas y tres motocicletas, más una UVI móvil para atender a los heridos, de carácter leve.

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Lugar de la calle La luna donde se produjo el incidente.

Lugar de la calle La luna donde se produjo el incidente. / Luis vega

Los vecinos se mostraron hartos tras este nuevo accidente. "Ni el Ayuntamiento ni la Policía ponen fin a esta pesadilla. Este local está abierto hasta la una de la tarde y cada dos por tres hay una liada"", se quejó una vecina. "Ya ni los taxis quieren venir a esta calle, por miedo a que haya problemas", añadió.

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