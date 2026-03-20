Oviedo abre el parking de Ferreros al público antes de la subasta de 421 plazas para residentes y trabajadores
Las visitas, sin cita previa, se celebrarán el martes 24 y el jueves 26, en dos turnos, a las 10.00 y 11.00 horas
Oviedo abre al público uno de sus grandes aparcamientos antes de su subasta. La Concejalía de Interior y Participación Ciudadana organizará una jornada de puertas abiertas en el párking de Ferreros, en Ciudad Naranco, con el objetivo de que los interesados puedan conocer de primera mano las instalaciones antes de optar a una de las 421 plazas disponibles para residentes y trabajadores de la zona. Las visitas, sin cita previa, se celebrarán el martes 24 y el jueves 26, en dos turnos, a las 10.00 y 11.00 horas.
El Ayuntamiento de Oviedo recuerda que el plazo para participar en la subasta pública permanecerá abierto hasta el 16 de abril a las 23.59 horas. Solo podrán concurrir quienes acrediten ser residentes en el barrio con al menos tres meses de antigüedad o quienes trabajen en la zona, lo que deberán justificar mediante el correspondiente contrato laboral o certificado de autónomos. El proceso de adjudicación se realizará de forma electrónica, garantizando la confidencialidad.
Toda la información sobre la compra está disponible en la web municipal, donde se detallan las condiciones y el funcionamiento de la subasta. Además, el Consistorio ofrece atención presencial para resolver dudas: en horario de mañana en la Oficina Municipal de Vivienda (Cimadevilla, 3) y en horario de mañana y tarde en el cibercentro de La Lila, donde se presta apoyo en gestiones digitales como la obtención del certificado electrónico.
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