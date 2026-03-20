Oviedo recibirá poemas de todo el mundo en el V Certamen del Desarme

Oviedo abre el plazo de inscripción del V Certamen Internacional de Poesía “El Desarme en verso” hasta el 31 de julio. El concurso, presentado este viernes, fallará sus premios el próximo 2 de octubre y se enmarca en la programación cultural vinculada a la fiesta del Desarme, declarada de Interés Turístico Nacional en 2025. La cita refuerza además la estrategia cultural de la ciudad en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, destacó durante la presentación la importancia de este tipo de iniciativas. "El Desarme nos permite poner en valor no solo la actividad en sí, sino lo esencial que es la cultura para una sociedad", afirmó, subrayando que propuestas como esta "suman para ese deseado título de Capital Europea de la Cultura en 2031". En el acto participaron también el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios; la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, Esther García; y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana.

El certamen consolida su dimensión internacional tras recibir en la pasada edición cerca de 400 poemas de 30 países. En este sentido, Esther García incidió en el valor simbólico de la iniciativa. "La poesía tiene mucho que ver con la paz. El Desarme, hoy más que nunca, es palabra", señaló, destacando que el concurso representa "un territorio común en el que derribar barreras y construir puentes entre culturas".

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Desde la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios recordó los orígenes del certamen y agradeció los apoyos recibidos. "Fue Adolfo Casaprima quien impulsó esta iniciativa con la idea de unir cultura y gastronomía", explicó. Asimismo, animó a la participación y recordó que las bases están disponibles en las páginas web oficiales, con el objetivo de seguir impulsando la fiesta hacia su reconocimiento como interés turístico internacional en los próximos años.