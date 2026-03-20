Oviedo rinde homenaje a Alfonso II el Castro: "Era un gran constructor, un guerrero y un gobernante"

Alfonso II el Casto marcó la historia de Oviedo. "Puso la ciudad en el mapa". Así lo recordó el deán de la Catedral, Benito Gallego, durante la misa celebrada en la capilla que le rinde homenaje en la Catedral. La fecha para esta eucaristía no era una cuestión baladí. Coincide que el 1.184 aniversario de la muerte del rey. Es por ello que al acto acudió una amplia representación de concejales del Partido Popular con el Alcalde, Alfredo Canteli, a la cabeza. Todos fueron testigos de la bendición al panteón sobre el que descansan los representantes de la monarquía asturiana y que contó con los cantos de las monjas benedictinas del monasterio de San Pelayo, que fueron transmitidos a través de un altavoz.

Gallegó resaltó la figura de Alfonso II durante la homilía. "Con gratitud, nos unimos hoy en la Catedral para esta celebración en la que lo tenemos muy presente y lo hacemos extensivo al resto de reyes de la monarquía asutriana, especialmente los enterrados aquí ", dijo antes de recordar que este monarca mandó construir la basílica de Santa Maria y en cuyos pies está el panteón donde descansa. También fue el primer peregrino que se dirigió caminando hasta Santiago de Compostela. "Cuando le hablaron del hallazgo del sepultcro del Apóstol, hizo el recorrido para venerar tan preciado tesoro". Nada más llegar, se postró ante la tumba con plegarias.

Este recorrido creó una tradición que se sigue manteniendo con sumo éxito hoy en día. El Camino Primitivo va de récord en récord histórico. También entregó a la Catedral la cruz de los Ángles y que se encuentra en la Cámara Santa. Es por ello que el Ayuntamiento ha potenciado el recuerdo a su figura en los últiños años. "El mayor tesoro que los cristianos tenemos para ofrecer no es un simple homenaje recordardo una figura sino que nuestro gran tesoro es la santa misa. Somos perignos hacia el cielo y pedimos a Salvador, por mediación de Santa María de las Batallas, que bendiga y proteja a la ciudad".

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En la misa estuvieron los concejales Conchita Méndez, Leticia González, Alfredo García Quintana, Covadonga Díaz, David Álvarez, María Velasco, Daniel Tarrio. De igual forma, asistió la presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, y la periodista y escritora Carmen Casal. También asistieron un grupo de emeritense de visita estos días en la ciudad.