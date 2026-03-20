La pasión jacobea de toda España vuelve al origen: "Las rutas del Norte crecen de manera constante"

Oviedo es desde este viernes, además de origen del Camino de Santiago, el corazón palpitante de la pasión jacobea de toda España. El Auditorio abrió sus puertas para iniciar la XXXIX Asamblea Nacional de la Federación Española de Amigos del Camino, una cita que reúne a más de 170 delegados de más de 40 colectivos de toda España y un representante de asociaciones francesas. El encuentro, que se prolongará hasta el domingo, consolida a la capital asturiana como referente internacional de la ruta. «Este encuentro tiene una pintaza buenísima», confesó Juan Guerrero Gil, presidente de la federación española desde hace un año, con la cercanía de quien lleva el Camino en el ADN.

El veterano dirigente, malagueño de nacimiento pero «del norte de corazón» al tener a una hija viviendo en Santander, destacó antes de la cita a la que acudieron, entre otras autoridades, el director general de Patrimonio, Pablo León, y el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, la salud de la red asociativa: «Vienen casi todas las asociaciones españolas y las extranjeras vinculadas a la ruta. Es una reunión de amistad, pero también de gestión sobre nuestras cuatro patas: hospitaleros, voluntarios, cartografía y albergues».

Guerrero analizó el mapa actual de las rutas, señalando el auge del Camino de Madrid y «el crecimiento constante del Norte», frente a la estabilidad del Francés. Sin embargo, su debilidad personal es clara: «Cuando descubrí el Primitivo, me puse en primera línea; es el que más me gusta». Su vinculación con la ciudad es estrecha, alabando el trabajo de las asociaciones de Oviedo y Tineo.

La agenda de la Federación mira ya al futuro, con un congreso en Mérida en octubre y un gran encuentro mundial en 2027. Además, Guerrero adelantó que propondrá los días 23, 24 y 25 de octubre para una cumbre clave en Santiago que reunirá a cientos de peregrinos.

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La jornada inaugural, arropada por el coro Icomast, dio paso a un fin de semana de intenso trabajo. El sábado, mientras los delegados debaten el futuro del asociacionismo, los acompañantes visitarán Covadonga. El broche de oro llegará este sábado con el homenaje a la catedrática y cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz, figura imprescindible de la cultura asturiana. n