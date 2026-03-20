Pasión y palmas en el Campoamor para la recuperación de "El gitano por amor"

El Campoamor saldó ayer por la noche una deuda pendiente con Manuel García de hacía casi 200 años, los que "El gitano por amor" lleva escrito sin un estreno comercial más allá del que tuvo en Málaga en el contexto de Ópera Estudio, de donde viene esta producción. Su resurrección en Oviedo, como segundo título del Festival de Teatro Lírico, fue un paseo triunfal entre el público, que agradeció esos aires de canción española y formatos operísticos clásicos y una escenografía de Emilio Sagi esencial y efectiva.

El director de escena, que siempre juego en casa en Oviedo, volvió a ser una de las figuras más ovacionadas al finalizar la función, junto a las voces del barítono Pablo Gálvez, en el papel del "gracioso" (Baldaquín) y la inspiradísima soprano rumana Suzana Nadejde como Rosita.

En realidad, todo el reparto recibió una ovación cerrada, aunque ellos dos sobresalieron quizá un poco más, junto al coprotagonista, el tenor Juan de Dios Mateos, también muy jaleado, y María José Moreno, impactante en su breve pero poderoso papel de Inés, en la segunda parte.

Mateos y Nadejde, durante la obra. / Alfonso Suárez

El maestro Carlos Aragón y Oviedo Filarmonía, además del Coro Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo", recibieron también el favor sincero y entregado del público del Campoamor.

Los habituales de la zarzuela no parece que hayan sufrido con este deslizamiento a una ópera bufa, en la que a los recitativos, los frecuentes dúos, tríos y más juegos de varias voces en escena, y los pasajes más operísticos, se añaden frecuentes pasajes y números con aire de canción española, tratando diversos palos y ofreciendo diversos cuadros en los que el grupo de gitanos, encarnados por la Capilla Polifónica, ofreció una interpretación creíble y amena.

En ese sentimiento especial del lirismo patrio, ese pintoresquismo que sobrevuela toda la obra con "jaleos", "jolgorios", "arsas" y palmas, se desenvolvió especialmente bien la soprano Suzana Nadejde, que ya había adelantado cómo este proyecto le había servido para encontrarse muy a gusto con registros no tan habituales en su carrera. Ayer, en el Campoamor, tuvo gracia, tuvo arte, cantó bien y con garra, como manda el personaje. Y como tal se movió por el escenario.

Público asistente ayer al estreno en el Campoamor. / Fernando Rodríguez

A su lado, y sin entrar en el aspecto vocal, al tenor Juan de Dios Mateos se le vio un poco menos suelto, pese a que su personaje, cohibido a ratos, puede admitir cierto encorsetamiento. Su pareja cómica, en el rol de gracioso, su sirviente Baldaquín, fue interpretado con mucha gracia y mucha fuerza escéncia por el barítono Pablo Gálvez, uno de los más aplaudidos de la noche. En su rol, le dio juego y alegró la escena la interpretación de la mezzosoprano Begoña Gómez.

El diseño escenográfico de Emilio Sagi envolvió a todas esas voces con un ejercicio de sencillez, efectividad y síntesis depurada, reforzado por el trabajo de la iluminación de Eduardo Bravo. Un telón florido sobre el que tres cortes permitían las entradas y salidas marcó todo el primer acto, con énfasis en los deseos, la pasión y foco en la atracción femenina que es el motor de acción de toda la obra.

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La desaparición de los rosetones deja una escena limpia, apenas perfilada, para la segunda parte y los cuadros finales de la boda, un espacio que realza los movimientos, paletas de colores del vestuario y llegadas de nuevos personajes en ese precipitado final donde, para mayor tranquilidad, las cosas vuelven a donde estaban . Pasión sin drama. Todo bien.