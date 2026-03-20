El PSOE apoya a los vecinos de este barrio de Oviedo: "Necesitan una solución definitiva a una carencia histórica"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo anunció, este viernes, que defenderá en comisión una proposición para impulsar la construcción de un polideportivo municipal en el barrio de Ciudad Naranco. La agrupación considera que se trata de "una reivindicación vecinal histórica" que lleva pendiente más de una década, pese a haber sido respaldada por unanimidad en el Pleno, y asegura que, a día de hoy, esta zona "carece de una instalación deportiva pública polivalente acorde a las necesidades del barrio".

"El equipo de gobierno no incluyó ni un solo metro cuadrado para deporte comunitario en el proyecto de las pistas de atletismo. El PP va a gastar 25 millones de euros en una instalación que no tiene ni salas de actividades ni gimnasio y ni siquiera incluye peraltes móviles para facilitar otros usos más allá de la temporada de atletismo en pista cubierta", denunció el portavoz del grupo, Carlos Fernández Llaneza.

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Oviedo que renuncie al proyecto de cancha cubierta previsto en Ciudad Naranco y active de forma "inmediata" la construcción de un polideportivo municipal en el barrio. Los socialistas plantean además habilitar la financiación necesaria mediante fórmulas como el uso del remanente de tesorería o el superávit presupuestario. Recuerdan que esta infraestructura deportiva cuenta con un respaldo vecinal consolidado y con un acuerdo plenario unánime aprobado hace más de doce años.

Además, critican que el equipo de gobierno haya optado por anunciar una cancha cubierta en parte de la parcela destinada a las pistas de atletismo, con una inversión estimada de 1,7 millones de euros "sin siquiera contar con partida presupuestaria". A juicio del PSOE, esta actuación no responde a las necesidades reales del barrio y supondría "una solución parcial" que, advierten, perpetuaría la desigualdad en materia de equipamientos deportivos.

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"El acceso a instalaciones deportivas no es un lujo, es una cuestión de salud, calidad de vida e igualdad de oportunidades. Lo que necesita Ciudad Naranco no es un parche, sino una solución definitiva a una carencia histórica que el Ayuntamiento lleva años sin atender", concluyó Llaneza.