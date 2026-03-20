Vox vuelve a alertar del "deterioro de la seguridad" en Oviedo tras una pelea con machete y policías heridos

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció, este viernes, el "deterioro de la seguridad" en la ciudad tras un incidente ocurrido a primera hora de la mañana en la calle Luna, junto a un colegio. Según la formación, dos personas se vieron implicadas en una pelea, una de ellas portando un machete, que se saldó con varios agentes de la Policía Local heridos. Vox trasladó su deseo de pronta recuperación a los policías y calificó el suceso como un “punto de inflexión”.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, afirmó que este episodio no es aislado, sino reflejo de una tendencia en los últimos meses. En este sentido, señaló un aumento de robos, agresiones y conflictos en distintos barrios de la capital asturiana, lo que estaría generando una creciente preocupación entre los vecinos.

Peralta también criticó la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular, al que acusó de negar la situación y centrarse en datos estadísticos en lugar de atender la percepción ciudadana. Asimismo, puso el foco en la falta de efectivos policiales y en la ausencia de una estrategia preventiva, reclamando más recursos y planificación en materia de seguridad.

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Desde Vox insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes, como la convocatoria de una junta de seguridad, y defendieron la aplicación de políticas más firmes frente a la delincuencia. La formación advirtió de que, si no se actúa con rapidez, los problemas podrían extenderse a más zonas de la ciudad y afectar a un mayor número de vecinos.