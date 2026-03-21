«Los 4 fantásticos» vuelven a Oviedo con Herbie

Dos réplicas de la Enterprise de «Star Trek» y otra de la nave nodriza de la serie televisiva «V» decoran el apartamento del edificio de la Presidencia del Principado. El jefe del ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, confesó en su visita a la Fan Media Con, que celebra su segunda jornada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Calatrava), que le gusta «mucho» la ciencia ficción, especialmente «Star Wars» y «Star Trek» y que su personaje preferido de la primera es el maestro Yoda. Y desde pequeño tenía vocación política. «En mi casa me decían que desde que tenía diez años preguntaba cosas de política. Hoy sería un frikazo», aseguró Barbón.

El presidente del Principado, en respuesta a las preguntas formuladas por David Rionda, del programa de la Rpa «Desayuno con liantes», indicó que en la vida real el personaje de Palpatine sería Donald Trump que, dijo, «está intentado cambiar una democracia y convertirla en un imperio galáctico, en este caso dictatorial».

José Luis Pousada, con el robot Herbie. / Fernando Rodríguez

El evento que reúne a un centenar de creadores de contenido, tiene, señaló Barbón, «un impacto a nivel internacional de primer orden». Es un festival de creación y cultura fan «diseñado por creadores y vivido por los fans», el punto de encuentro físico para comunidades que habitualmente solo conviven tras una pantalla, indican los organizadores.

En el edificio donde se rodaron escenas de «Los cuatro fantásticos: Primeros pasos», se expone «Herbie», el robot que aparece en la película. Lo muestra José Luis Pousada, de Bayona (Pontevedra), junto a otras piezas inspiradas en «Star Wars» como R2-D2. «Hago réplicas para películas y para clientes», indicó. Los costes de estas piezas , en las que se utiliza electrónica pero también material en 3D, «pueden llegar a los 10.000 euros».

Stand con ilustraciones de Shaun Elay. / Fernando Rodríguez

En el evento está presente el «agroinfluencer» Denis Díaz, que muestra en redes el trabajo en el campo desde la cuenca del Nalón. «En Asturias no había estos contenidos», indicó el ganadero de La Campeta (San Martín del Rey Aurelio). «Los pueblos se quedan sin gente y los jóvenes no nos atrevemos a apostar por el campo y es una opción», comentó.

Show cooking

Desde Zaragoza llegó Rafael González con sus esculturas de «El señor de los anillos» o Marvel. Modela una figura ante la mirada de los asistentes. «Tardo de tres a cuatro horas», afirmó el escultor, que antes trabajaba en el cine, en efectos especiales.

A pocos metros, la ilustradora valenciana Shaun Elay pinta un cuadro en negativo, invirtiendo los colores de forma que «el rojo es turquesa». En su stand vende otras de sus obras, de diversa temática. También tiene espacio el cosplayer y el showcooking. En una de las citas culinarias que se retransmiten, tres concursantes preparan una receta con los ingredientes que reciben en el momento de cocinar.