Alarma por el enésimo incendio en el viejo HUCA de Oviedo: "Olía mucho y mal"
La plataforma SOS viejo HUCA culpa de la situación a la falta de soluciones de los gobiernos de Barbón y Canteli
El barrio del Cristo vuelve a alzar la voz tras el enésimo incendio registrado en las naves abandonadas del viejo HUCA, una situación que los vecinos denuncian como insostenible después de años de abandono institucional.
Este sábado, en torno a las 16.45 horas, un amplio despliegue de bomberos y agentes de la Policía Local irrumpió en la tranquilidad de la zona para sofocar un fuego originado en una caseta con techo de uralita. Aunque la intervención se resolvió en cuestión de minutos, el incidente generó una gran preocupación entre los residentes. “Olía mucho y mal”, explica Nacio González, integrante de la plataforma SOS viejo HUCA.
Desde este colectivo vecinal consideran que estos incendios no son hechos aislados, sino la consecuencia directa del deterioro progresivo de unas instalaciones que llevan años sin mantenimiento ni vigilancia. Denuncian además el riesgo añadido que supone la presencia de uralita —material que contiene amianto— en los tejados de las antiguas naves, cuya combustión o degradación puede liberar partículas peligrosas para la salud.
“La trampa es evidente y los vecinos estamos respirando amianto”, alertan desde la plataforma, que también critica la falta de transparencia y diálogo por parte de las administraciones. Según afirman, durante años se ha transmitido una imagen de normalidad tras reuniones en las que los vecinos no han podido participar.
El barrio del Cristo insiste en la urgencia de actuar sobre el viejo complejo hospitalario para evitar nuevos incendios y, sobre todo, para eliminar los riesgos sanitarios y de seguridad que amenazan a la población.
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