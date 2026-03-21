Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa

La Universidad de Oviedo ya tiene prácticamente todo listo para volver a utilizar el edificio de la calle Independencia que albergaba la Escuela de Ingeniería de Minas, hasta el traslado de sus grados a Mieres. Después de Semana Santa -seguramente a mediados de abril- se comenzará a ocupar la sede, una vez ejecutada la fase inicial de unas reformas necesarias para convertirla en equipamiento para despachos y otras estancias destinadas a los órganos de gobierno de la Universidad, formando así una especie de "cuartel general" de la institución académica.

El proceso está diseñado por fases, y tras esta inicial -fase 0- de las obras, se trasladarán en torno a 80 trabajadores del vicerrectorado de Internacionalización, el vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, la Secretaría General y la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), que ahora están ubicados en el inmueble de la calle Principado conocido como "edificio verde", que es propiedad de la Junta General del Principado después de que se lo adquiriese a la institución académica.

Todos ellos serán los primeros en reestrenar la antigua Escuela de Minas. Constituye el primer paso para concentrar en el inmueble de la calle Independencia todas las dependencias del gobierno universitario, centralizando así áreas de gestión y servicios de la institución académica.

Estos 80 trabajadores -unos veinte del vicerrectorado de Extensión, otros veinte de Internacionalización, treinta de la Secretaria General y una decena de la FUO- ocuparán el ala izquierda de la antigua Escuela de Minas, la colindante con la calle Ventura Rodríguez. Es la parte ya reformada y lista para su uso administrativo. Esto no quiere decir que vaya a ser el espacio definitivo de estos servicios universitarios, que seguramente sean recolocados en otra zona a medida que avancen las fases del proyecto.

Según confirman desde el Rectorado, "las obras de esta fase cero están prácticamente concluidas" y el ala izquierda del edificio, lista para su nuevo uso universitario, discutido por parte del Ayuntamiento de Oviedo, que bregó por la permanencia de la Escuela de Minas en la ciudad. El propio rector, Ignacio Villaverde, ha visitado recientemente las instalaciones para comprobar el avance casi total de los trabajos y ver de primera mano cómo el inmueble, que tenía importantes deficiencias, ha recobrado nueva vida parcialmente.

Un proceso definitivo

El futuro del edificio queda así ya definido por completo. "Ya no hay marcha atrás", sentencian desde el Rectorado, defendiendo que su plan supone estructurar y mejorar "el servicio que se presta a las 25.000 personas que conforman la comunidad universitaria" en Asturias.

El proyecto continuará en los próximos años, por fases, para concentrar en la calle Independencia el resto de servicios ubicados en González Besada, Palacio de Quirós, el callejón del Edificio Histórico y el Rectorado. Un plan que, defiende la Universidad, "redundará en una mejor comunicación entre los diferentes vicerrectorados afectados, reducirá costes operacionales y mejorará la toma de decisiones al facilitar el acceso a recursos compartidos".

González Besada, siguiente paso

De hecho, en la siguiente fase de las obras, fechada para 2027, se adecuarán oficinas para los servicios universitarios que actualmente se ubican en el edificio que tiene la Universidad de Oviedo en la calle González Besada: el vicerrectorado de Estudiantes y el Centro de Orientación e Información al Estudiante. El traslado de estos se culminaría "a lo largo de 2027 o principios de 2028".

En este caso, el rectorado de Villaverde tiene pensado ofrecer las dependencias liberadas al Principado por si necesita ubicar equipamientos judiciales. Y si la administración autonómica no lo requiriese, la intención es "ofrecérselo al profesorado de la Escuela de Ingeniería Informática", ubicada en las proximidades, con el objetivo de que tengan "despachos adecuados", puesto que, afirman fuentes del rectorado, "ahora mismo hay hasta doce docentes compartiendo una misma oficina".

Tras esta fase, quedaría el traslado de la plantilla diseminada por el entorno del Edificio Histórico, incluido el Rectorado. La idea de Ignacio Villaverde es que las históricas dependencias universitarias queden como espacio institucional, para albergar actos académicos importantes y acoger exposiciones y otros eventos.

Una operación discutida por el Ayuntamiento

El uso de la antigua Escuela de Minas ha estado en el debate público. Primero enfrentó al Ayuntamiento de Oviedo con la Universidad de Oviedo cuando esta decidió llevarse su actividad docente e investigadora, ya muy menguada en cuanto a demanda y alumnos, a la Escuela Politécnica de Mieres. También algunas asociaciones se opusieron. La batalla fue intensa y llegó a los tribunales, que respaldaron la legalidad de la decisión de la Institución Académica.

Una vez vaciado el edificio de la calle Independencia, la batalla se trasladó al escenario de la necesaria liberación de espacios universitarios en Llamaquique para favorecer la concentración de sedes judiciales que llevan mucho tiempo reclamando desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ante la dispersión existente en sus servicios y los graves problemas que sufren algunos equipamientos en la actualidad.

El Ayuntamiento de Oviedo planteó entonces la posibilidad de usar Minas como solución transitoria para ubicar la facultad de Ciencias, liberando ya su actual sede para uso judicial mientras se completa el plan en el Cristo, que habilitará las antiguas instalaciones hospitalarias y de Silicosis para el aterrizaje definitivo de las facultades de Llamaquique. El Rector, Ignacio Villaverde, se negó en redondo a aceptar esa solución provisional, defendiendo que haya un destino definitivo para la mudanza. Y vinculó entonces el futuro de Minas a un viejo anhelo de centralizar los órganos de gobierno y servicios centrales de la institución académica.

Lejos de disipar el enfrentamiento, este se mantuvo, pues desde el gobierno ovetense de Alfredo Canteli han criticado que el edificio de la calle Independencia se quede como "lugar para despachos", entendiendo que debería tener otros usos. Sin embargo, la transformación de la escuela se ha ido consumando por parte de la Universidad y la primera fase está a punto de completarse, con la llegada de los dos vicerrectorados y la Secretaría General ubicados ahora en la calle Principado.