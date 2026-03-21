Asturias ya tiene representantes en la Olimpiada informática nacional

Jaime Martínez Torrente, del colegio San Ignacio, y Sergio Fernández-Combarro, del centro Palacio de Granda, representarán a Asturias en la Olimpiada informática española, que se celebrará entre el 10 y 12 de abril en Valladolid. Los dos alumnos se proclamaron ganadores de la decimoquinta Olimpiada de ingeniería informática de Asturias. Jaime Martínez conquista su tercer título de manera consecutiva, esta vez en la modalidad cadete, y Sergio Fernández-Combarro logra el primer triunfo en la categoría juvenil. El centro mejor clasificado fue el Colegio San Ignacio de Oviedo.

La mañana comenzó en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo con la tercera prueba de la Olimpiada. Un total de 15 equipos se dieron cita para llevar a cabo un proyecto en menos de tres horas. A través del kit Arduino tuvieron que diseñar un aparcamiento que detectara cuándo los coches estaban estacionados y que levantase la barrera.

Desde las 12.00 horas en la Facultad de Formación del Profesorado se instaló la zona “retro gaming”, con videoconsolas antiguas. Más de un centenar de alumnos participaron en las pruebas. En la modalidad por equipos el primer puesto fue para Alberto Justel, Pelayo González e Iván Iglesias y en robótica para Jaime Martínez, Aarón Prieto y Enol Bayón. El premio Ada Lovelace distinguió a Celia López.

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La Olimpiada Informática de Asturias busca, desde hace quince años, fomentar el interés del alumnado por la informática, además de impulsar las habilidades profesionales relacionadas con el sector, como la capacidad analítica, la resolución de problemas, el trabajo en equipo o la creatividad. Desde los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática se apuesta por esta competencia fundamental en la educación actual.