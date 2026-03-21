Una clausura grandiosa para los conciertos de invierno de la Banda de Música de Oviedo

Los “Conciertos de Invierno” de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo” llegan este domingo (a las 19:00) a su fin a través de una velada muy especial en la que se darán cita más de 150 músicos para interpretar un programa repleto atractivo que lleva por título “Ciudad de Dioses y música espiritual”. Este recital, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, comenzará mediante “Elantris, la ciudad de los dioses”, una pieza del compositor y arreglista valenciano Azael Tormo Muñoz que destaca por su profundidad y tintes cinematográficos.

Le seguirá la ejecución de “Astur, el espíritu de las montañas”, una pieza de estreno dedicada, precisamente, a la Banda ovetense y a su director, David Colado. Inspirada en la mitología asturiana, se estructura en cinco secciones que protagonizan Xuan de la Borrina (la niebla), El Nuberu (el viento), la Ondina del Lago (el agua), el Busgosu (la montaña) y Taranis (el Dios) utilizando Tormo diversos elementos compositivos para reflejar, musicalmente, el carácter de cada uno de los personajes.

Azael Tormo ha sido galardonado, como director, en numerosas ocasiones, destacando el 13 WMC celebrado en 1997 en Kerkrade (Holanda), con medalla de oro y estandarte de la Reina Juliana, o la Distinción de la Diputación de Valencia “Batuta de Oro” por haber conseguido tres menciones de honor en el certamen provincial de bandas. En el mundo de la composición, ha cosechado, igualmente, innumerables primeros premios en certámenes regionales y nacionales, con la escritura de obras para la fiesta de moros y cristianos o diversas marchas procesionales. Ha dirigido agrupaciones en países como Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Actualmente es el director de las bandas de Beneixida y Gavarda, aunque también lo ha sido de las bandas de Manuel, Càrcer, La Llosa de Ranes y Benifaiò.

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La última de las obras que se pondrá en liza en el concierto -de poco más de una hora de duración con entrada libre hasta completar aforo- será la “Misa Góspel” de Jacob de Haan, que congregará sobre el escenario del Auditorio Príncipe Felipe a más de 150 músicos, pues a los integrantes de la Banda ovetense se sumarán la Banda Sinfónica y Juvenil del Principado de Asturias y hasta siete formaciones corales: el Coro AECC Asturias, el Coro del Centro Asturiano de Oviedo, el Coro del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias (CONSMUPA), el Ensemble Vocal Miguel Barrosa de Carreño, el Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón, la Schola Cantorum Grado y la Coral Villa Blanca de Luarca. El director titular de la banda de música, David Colado, será el encargado de ponerse al frente de esta gran formación para ejecutar los seis números (“Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, “Sanctus”, “Benedictus” y “Agnus Dei”) de que consta la obra.