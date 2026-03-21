Demasamadre, un nuevo concepto de panadería aterriza en Oviedo: descubre su cafetería y sus hogazas de pan elaboradas con harinas seleccionadas
El establecimiento abre en el centro, en la calle San Bernabé, 2, con servicio de cafetería y gran variedad de hogazas, rolls y empanadas
L. L.
Amplia variedad de hogazas de masa madre certificadas con un ph inferior al 4,8 y harinas seleccionadas. Estos atributos son parte del secreto de Demasamadre Bakery & Café. Un espacio que cuenta con establecimientos en Gijón y que recientemente ha abierto sus puertas en pleno centro de Oviedo, en la calle Sán Bernabé, 2.
Panaderos desde 1948, ahora, el espacio ha dado el salto al servicio de cafetería en la calle ovetense. Aquí podrás desayunar, merendar o disfrutar de productos de bollería artesanal, elaborada con las mejores materias primas.
Aroma a pan a recién hecho es la esencia que se respira en Demasamadre, donde podrás encontrar hogazas de pan de maíz, de trigo sarraceno, de cereales, pan chapata, foccacias, sandwich de pastrami o bollos preñaos.
Mención a parte merece su amplia variedad de brioches de potato, quinoa, chía y espelta o maíz con pipas.
Otra de sus especialidades son las empanadas al más puro estilo gallego. De atún, carne, pulpo o bacalao con pasas son algunas de las variedades que ofrece Demasamadre.
Dulces propuestas
Pero no solo hay opciones saladas. Los amantes del dulce también pueden darse un capricho y elegir entre la amplia variedad de rolls de sabores como lemon pie, crema, kinder bueno, arándanos o pistacho, muffins o donuts.
Múltiples beneficios
El pan de masa madre destaca por ser más digestivo, nutritivo y saludable que el pan industrial. Su fermentación lenta y natural descompone el gluten y reduce el ácido fítico, mejorando la absorción de minerales (hierro, zinc, magnesio).
Además, tiene un bajo índice glucémico, aporta fibra prebiótica y se conserva naturalmente.
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