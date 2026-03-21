Grupo S&G Consultores impulsa su expansión entre Asturias y Madrid y renueva su plan estratégico de integración de despachos para 2026-2030

El Grupo Suárez y González Consultores, despacho especializado en gestoría administrativa y asesoría fiscal, laboral, contable, mercantil y consultoría empresarial, continúa consolidando su crecimiento entre Asturias y Madrid con un modelo de asesoramiento orientado a la planificación estratégica de negocios.

La firma ha evolucionado en los últimos años hacia una estructura de consultoría empresarial integral, centrada en aportar valor estratégico a empresas, pymes y profesionales que buscan optimizar su estructura fiscal, financiera y laboral u organizativa.

Se puede obtener más información sobre la actividad del Grupo S&G Consultores en sus páginas oficiales de Asturias y Madrid.

•https://www.sgconsultores.es

•https://www.gruposgconsultoresmadrid.es

Un despacho asturiano con proyección nacional: oficinas en Asturias y Madrid

Dentro de su estrategia de expansión, el Grupo S&G cuenta desde el año pasado con un back office en Madrid especializado en la realización de informes de consultoría y la prestación de servicios de acompañamiento integral en la constitución de nuevas empresas, entre otros. Asimismo el Grupo ofrece servicios prestados directamente por socios del despacho, orientados a profesionales o empresas en fase de crecimiento que requieran una visión externa experta en materia de consultoría de negocio e inversiones.

La actividad desarrollada desde la capital se orienta principalmente a un perfil de cliente que busca servicios de alto valor añadido, alejados del concepto tradicional de asesoría o gestoría administrativa. El papel del asesor empresarial ha evolucionado en los últimos años hacia una función innegable que es cada vez más estratégica. Las empresas necesitan hoy algo más que una asesoría o gestoría tradicional. Necesitan análisis, planificación y acompañamiento estratégico para tomar decisiones con seguridad y certeza.

Este modelo de negocio, dirigido a empresas que buscan un acompañamiento profesional en decisiones clave para su desarrollo, posiciona al despacho como una firma de consultoría empresarial que eleva el concepto tradicional de asesoría por medio de la aplicación de un enfoque estratégico en la toma de decisiones.

Plan estratégico 2026-2030: Integración de despachos profesionales

Dentro de su hoja de ruta de crecimiento, Grupo S&G Consultores está llevando a cabo su plan estratégico de negocio 2026-2030, que contempla la expansión del grupo mediante la integración de despachos profesionales en Asturias y Madrid.

El objetivo de esta iniciativa es crear un Grupo Asesor y Consultor líder que permita a despachos profesionales integrarse en una estructura global de consultoría empresarial con mayores recursos técnicos, tecnológicos y estratégicos.

Según Diego Suárez, socio economista y gestor del Grupo S&G, « En España existen más de 65.000 asesorías y gestorías que conforman un sector, aún, altamente atomizado. La tendencia mostrada por el sector en los últimos años es inequívoca y ofrece datos claros. La integración y consolidación de despachos de menor entidad en despachos más grandes o la unión entre despachos grandes que persiguen un mayor volumen o cuota de mercado resultante son hechos comprobados, especialmente si los despachos pretenden defender su posición competitiva de origen y acceder a sinergias que sólo serían posibles por medio de la obtención y aplicación de economías de escala».

Los profesionales interesados en conocer algunas de las vías de integración o colaboración ofrecidas por el Grupo S&G pueden consultar información directamente en el siguiente enlace https://sgconsultores.es/asociados-sg/ o dirigirse al mail del departamento comercial del Grupo comercial@gruposgconsultores.es

Recordatorio Campaña Renta y Patrimonio 2025

Con la proximidad de la Campaña de la Declaración de la Renta y Patrimonio, que comenzará el próximo 8 de abril, el despacho recuerda que ya se encuentra preparando la planificación fiscal de sus clientes con el objetivo de optimizar su situación tributaria.

El despacho ofrecerá durante la campaña servicios especializados de preparación y presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio, tanto para particulares como para empresarios y profesionales.