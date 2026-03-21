Lola Herrera vuelve a Oviedo con su obra "Camino a la Meca", uno de los platos fuertes de la programación de Teatro en Oviedo

Oviedo avanza con paso firme en su para convetirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Muestra de ello es su apuesta por el teatro con una completa oferta de obras que se representarán en algunas de las tablas más emblemáticas del concejo como el Filarmónica, el Campoamor, el Auditorio Príncipe Felipe o el Teatro Casino de Trubia. "Camino a la Meca" de Lola Herrera el 27 y 28 de marzo, "La Barraca" el 11 de abril y "Paüra" el 19 de abril, tres obras que podrán verse en el Campoamor, son algunos de los títulos que el público podrá disfrutar y que se suman a CantaJuegos 20 años: La Gira el 12 de abril, 12:30 h y 17:00 h en el Teatro Campoamor.

Las entradas puede adquirirse en taquilla y online en la web entradasoviedo.es

Por otro lado, en el Filarmónica se subirán a las tablas "Memoria de la nisal", el 24 de abril a las 19:30 horas, "Y sin embargo se mueve", el16 de mayo a las 19.00 horas, "Matadero" el 30 de mayo, a las19.00 horas y "Le ordeno a usted que me quiera", el 31 de octubre, a las19.00 horas. En noviembre llega un título dirigido a la primera infancia, "La Selva", el día 7, a las 18.00 en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe. En diciembre los días 11 y 12, Oviedo cierra su programación a las 19:30 horas y a las 19:00 horas respectivamente con "La balada del norte", en el Filarmónica.

Para adquirir las entradas, los interesados pueden acudir a la taquilla del Teatro Campoamor de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, la taquilla del Teatro Filarmónica la misma tarde de la representación a partir de las 17.00 horas o la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe la misma tarde de la representación a partir de la misma hora. También pueden comprarse de forma online en la web www.entradasoviedo.es

"Camino a la meca" / Cedida a LNE

"Camino a la Meca" Teatro Campoamor • 27 de marzo 19:30h y28 de marzo 19:00h • Precios de las localidades: Butaca de patio, platea y entresuelo 26 €/principal 24 € /anfiteatro y general 20 € Camino a la Meca es un conmovedor testimonio sobre la vejez, la libertad y la soledad, envuelto en una puesta en escena de gran carga simbólica. A este desafío interpretativo se suma un reto personal: compartir escena con su hija, Natalia Dicenta, en una relación que trasciende lo biográfico para convertirse en un ejercicio de absoluta complicidad escénica.

Elenco de "La barraca" / Cedida a LNE

"La Barraca" • Teatro Campoamor • 11 de abril 19:00h • Precios de las localidades:Butaca de patio, platea yentresuelo 26 €/principal 24 € / anfiteatro y general 20 € La barraca cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana de las que fue desahuciada por impago otra familia que vivió y trabajó en ellas durante varias generaciones. Los hortelanos de la zona, arrendatarios todos ellos, pretenden mantener yermas esas tierras como símbolo de poder frente a sus arrendadores. El conflicto irá creciendo de intensidad hasta convertirse en tragedia.

Actores de "Paüra" / Cedida a LNE