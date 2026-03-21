Masajes, tratamientos estéticos o clases de pilates: Zensports abre nuevo espacio en Oviedo dedicado al bienestar

Una apuesta firme por el bienestar, pero desde una perspectiva propia. Este es uno de los objetivos con los que nació en 2016 Zensports, un espacio dedicado al cuidado integral del cuerpo que nunca quiso ser "un centro más, sino que queríamos desarrollar una forma propia de trabajar el cuerpo, de manera manual, con nuestro conocimiento adquirido primero como consumidores de masaje, durante tres décadas de práctica deportiva y casi a la vez, formándonos con figuras nacionales e internacionales", explica José Espina, responsable del centro.

El resultado fue en estos primeros pasos una fusión entre el masaje europeo con técnicas orientales, osteopatía, y otros eficaces métodos de trabajo corporal, lo que luego se aplicó con gran éxito a tratamientos estéticos "Siempre hemos creído que el masaje y la estética de calidad no deberían vivirse como un privilegio reservado a unos pocos en los centros de las ciudades, ni en las millas de oro, sino como algo más accesible, más cercano y al alcance de todo el mundo", añade Espina.

Entre los servicios que los clientes que acuden a Zensports pueden encontrar destacan una amplia variedad de masajes y cuidado estético, aunque son sin duda los tratamientos corporales uno de sus principales reclamos. "Recibimos a mucha gente que llevaban años sin encontrarse bien estéticamente y aquí han encontrado una oportunidad real de cambiar eso. Es lo más demandado y también lo que mejor representa nuestra identidad, porque ahí es donde más se aprecia nuestra metodología: trabajo manual experto, lectura del cuerpo, diagnóstico exahustivo y apoyo tecnológico para potenciar el resultado", explica.

Unos servicios a los que se suman clases de pilates, yoga y cursos de formación en estas disciplinas.

Una esteticista realiza un tramiento a una clienta / Carolina Díaz

Experiencia y conocimiento

Además de una oferta amplia de servicios, el centro cuenta con un método eficaz en el que confían sus fieles clientes. "No aplicamos protocolos de forma automática ni entendemos una sesión como un trámite. Detrás hay experiencia, conocimiento y una forma muy precisa de intervenir. La primera sesión no puede dejar dudas; tiene que dejar una sensación clara de cambio, de trabajo bien hecho y de resultado visible", recalca Espina.

Un método eficaz que debe ser ejecutado por profesionales que, en el caso de Zensports y ahora Sinergia son 7 expertos en masaje y estética y un instructor de pilates. Un equipo "en constante formación, imprescindible para ser eficaz y no quedarte atrás. Además, todas nuestras esteticistas son facialistas, auténticas especialistas en el rejuvenecimiento del rostro a través de las manos huyendo de métodos invasivos y resultados antinaturales. Nuestro equipo es nuestra verdadera fortaleza", cuenta Espina.

El interés creciente por el bienestar y por cuidarse ha hecho que el mercado ofrezca cada vez más propuestas, sin embargo, Espina advierte. "No todas tienen detrás un método propio ni un nivel manual realmente alto. Nosotros damos muchísimo valor a las manos, a la técnica y a la experiencia. La tecnología puede sumar, y suma, pero el verdadero diferencial sigue estando en saber trabajar el cuerpo y rostro de verdad. Y junto a eso, hay una idea que define mucho nuestro proyecto: creemos que ese nivel de trabajo no debería reservarse a unos pocos".

Ubicados en la calle Lola Mateos 11, en Oviedo, el proyecto ha dado un paso más con la reciente apertura de Sinergia, en Fruela 10, dentro del centro de Perfumerías de la Uz. "Fusionarnos dos empresas asturianas en el proyecto Sinergia es para nosotros un privilegio, una oportunidad de aprendizaje al lado de un gigante empresarial de esa talla; acceder a todo su catálogo y estar al lado de ellos, nos permite acceder a un grado de conocimiento de la cosmética y del cliente que de otro modo sería complejo, creciendo en la relación con éste y en la eficacia de los tratamientos.