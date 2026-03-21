Nacho Canal, organizador de la Oviedo Cup: "Queremos que la competición sea una experiencia inolvidable para jugadores y familias"

En el número 7 de la calle Naranjo de Bulnes, en Ciudad Naranco, la tensión crece según se va acercando la Semana Santa. La sede de la Oviedo Cup se llena estos días de cajas con acreditaciones, petos y materiales de todo tipo, cuyo fin es tener todo listo para que más de 8.000 jóvenes futbolistas vivan del 1 al 5 de abril una experiencia inolvidable. La vigésima edición del torneo de fútbol base por excelencia del norte de España acogerá durante esas fechas a 419 equipos, de los que casi la mitad llegarán de fuera de la región. Nacho Canal (Oviedo, 53 años), uno de los organizadores del evento, junto a Chus Hevia, José Ángel Fernández, Antonio Méndez-Navia y Daniel Castelao, recibe a LA NUEVA ESPAÑA para hablar sobre los preparativos.

Destaque alguna novedad importante para la vigésima edición de la Oviedo Cup.

La gran novedad que más ilusión nos hace es la participación de Boca Juniors. Creo que es uno de los equipos más importantes del mundo y no es nada fácil que hagan un viaje tan largo desde Argentina. Para nosotros es un honor que hayan aceptado la invitación, y también demuestra el prestigio que tiene el torneo.

¿Veremos en acción a alguna perla argentina?

Vienen con un sub-15, un cadete de primer año. Y un equipo de Boca Juniors en esa categoría tiene que ser muy potente. Además, como llegarán días antes de la competición, organizamos un triangular previo con Real Oviedo y Real Sporting que se jugará el Domingo de Ramos en el Hermanos Llana.

¿Hay alguna sorpresa más?

Entre los cambios destacamos también la incorporación de Mareo como nueva sede, con dos campos más. Para los niños es muy especial jugar en unas instalaciones así con prestigio a nivel nacional. Ojalá tengamos pronto la nueva ciudad deportiva del Oviedo para añadirla a las sedes. Además, este año haremos la recepción a los equipos el día 1 en el Palacio de los Deportes recién reformado y hemos trabajado también en mejorar la experiencia de los acompañantes: gracias a un acuerdo con una empresa local, Buendía Tours, se organizarán actividades entre partidos como visitas guiadas por Oviedo, Gijón o Avilés, además de experiencias gastronómicas. Al final, los equipos vienen gracias a las familias, y hay que pensar en ellas para que se lleven un grato recuerdo de su paso por Oviedo.

La Oviedo Cup también tiene un impacto turístico importante. ¿Qué cifras manejáis?

Esperamos un impacto similar a otros años, que ya lleva tiempo siendo muy grande. Partimos de una reserva inicial de más de 4.000 camas, más bien cerca de 4.500. A ello hay que añadir familias y otros acompañantes que vienen por libre, lo que supone un movimiento importante en hoteles, restaurantes y comercio local. Es un evento que va más allá del fútbol.

¿Cómo se organiza el alojamiento para tanta gente?

Es un trabajo que empieza ya en septiembre. Seleccionamos alojamientos y los asignamos según las necesidades de cada equipo: desde hoteles de cuatro estrellas hasta albergues o campings. Tenemos una oferta muy variada.

¿Qué nivel deportivo se espera en esta edición?

Muy alto. Participan 55 equipos de canteras profesionales, probablemente el torneo en España con mayor representación en cuanto a número clubes de este tipo. Destacan nombres como Real Oviedo, Sporting, Celta, Deportivo, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Valencia… el nivel es enorme.

Muchos jugadores importantes han pasado por la Oviedo Cup.

Sí, por ejemplo Antoine Griezmann, que fue campeón aquí. También Nico Williams o Zubimendi. Recuerdo especialmente a Carlos Soler, actualmente en la Real Sociedad, que nos impresionó muchísimo en su momento.

¿El ascenso del Oviedo influye en el torneo?

Sí, mucho. Los equipos quieren jugar contra el Oviedo. Además, este año coincide con la visita del Sevilla al Tartiere y desde el club se han facilitado entradas con un descuento del 25% para los participantes de la Oviedo Cup. Además, muchos nos piden poder visitar el estadio.

Organizar un evento así no debe ser sencillo.

Es un reto enorme: más de 1.200 partidos en más de 20 sedes. Solo cerrar las cuentas nos lleva tres meses y luego ya tenemos que ponernos con la próxima edición. Es difícil, pero nos gustaría seguir creciendo con más equipos extranjeros. Por suerte, contamos con el respaldo del Ayuntamiento, que nos aumentó la ayuda en 9.000 euros, y hemos sumado más patrocinadores privados. Sin ello sería imposible porque los precios de alojamiento han subido muchísimo.

El plantel internacional parece interesante.

Sí. Tenemos equipos de diez países, pero la situación geopolítica nos ha jugado en contra. Contamos con 15 equipos de Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Suiza, Macedonia, Portugal y Argentina, pero esperábamos más. La escuela de Michel Salgado en Dubái no pudo venir por la Guerra de Irán y de Venezuela también cancelaron su asistencia tras los bombardeos del 3 de enero.

¿También atrae a ojeadores?

R: Sí, vienen muchos, incluso del extranjero, de países como Inglaterra. Es una oportunidad única para ver a cientos de equipos en pocos días.

¿Qué objetivo tenéis a largo plazo?

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Seguir creciendo en calidad sin perder la esencia. Queremos que los niños vivan una experiencia inolvidable, enfrentándose a grandes canteras y llevándose un recuerdo para toda la vida. Del mismo modo, queremos arrimar el hombro con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Es un reto muy importante en el que queremos estar y por ello haremos alguna propuesta al equipo del proyecto, a ver si les resulta de ayuda.