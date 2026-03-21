El PSOE impugna la tercera prórroga del parking de La Escandalera de Oviedo y la tilda de “regalo” a la empresa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha elevado el tono en el conflicto por la gestión del aparcamiento subterráneo de La Escandalera. El concejal Jorge García Monsalve anunció ayer la presentación de un recurso de reposición contra la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar una tercera prórroga del contrato, una medida que extenderá la actual concesión hasta marzo de 2026. Para el PSOE, esta decisión no solo es "contraria a derecho", sino que constituye un "uso abusivo" de una figura legal pensada únicamente para situaciones excepcionales.

El aparcamiento, cuya concesión original de 50 años expiró en septiembre de 2023, suma ya tres extensiones consecutivas. Según los socialistas, esta situación evidencia una "absoluta falta de planificación" por parte del equipo de gobierno local. "No se puede mantener artificialmente un contrato caducado cuando hay cinco empresas interesadas que ya han presentado estudios de viabilidad", subrayó Monsalve, quien instó al Ejecutivo a licitar el concurso de inmediato.

Enriquecimiento y seguridad

Uno de los puntos más críticos del recurso se refiere al coste del servicio. El PSOE denuncia que la prórroga genera un "enriquecimiento injusto" para la concesionaria, ya que las tarifas actuales siguen incluyendo costes de construcción que fueron amortizados hace décadas. "Es un regalo directo a las cuentas de la empresa a costa de los ovetenses", denunció el edil.

Asimismo, el recurso pone el foco en las deficiencias técnicas de la instalación. Monsalve recordó que el aparcamiento incumple la normativa vigente en materia de accesibilidad y evacuación, citando informes del propio expediente que, a su juicio, "ponen en evidencia" que el recinto no es seguro. "Lo que toca no es prorrogar la inseguridad, sino adaptar el servicio a la legalidad del siglo XXI", concluyó.

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El PSOE solicita la nulidad del acuerdo o, en su defecto, una revisión inmediata de las tarifas para ajustarlas al coste real de mantenimiento, eliminando el margen de amortización de la obra original.