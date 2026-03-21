Rafael Cremades une el sentimiento del sur con la devoción de Oviedo en el pregón de los Estudiantes
El periodista cordobés asegura que "la pasión no entiende de mapas, sino de corazones dispuestos a cargar"
A. L.
La antigua capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo se convirtió este sábado en un puente espiritual entre Andalucía y Asturias. El periodista cordobés Rafael Cremades, invitado por la Hermandad de los Estudiantes, ofreció ante medio centenar de personas un pregón del costalero cargado de lirismo donde definió la Semana Santa no como un evento externo, sino como la elevación de "nuestras emociones y vivencias comunes ante Dios".
Cremades destacó la conexión histórica y sentimental que une a ambas tierras a través de la fe. "Somos la misma oración escrita con distinta caligrafía", afirmó, recordando cómo el sueño de unos jóvenes trajo los sones de Sevilla y Córdoba hasta el norte.
El periodista también tuvo palabras de reconocimiento para la labor de los costaleros de la Sentencia y la Esperanza, señalando que, ante el sacrificio de cargar con los pasos, la geografía desaparece: "La pasión no entiende de mapas, sino de corazones dispuestos a cargar".
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