Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar

Panes realizados con masa madre auténtica, bollería artesanal (como sus populares rolls de pistacho) y café para llevar. Esta es la propuesta de "Demasamadre Bakery & Café", la nueva panadería-cafetería que ha abierto en el centro de Oviedo.

En Demasamadre, que ya cuenta con un local en Gijón, son panaderos desde 1948, pero ahora han dado el salto al servicio de cafetería con su local en Oviedo. Estos dos locales son los únicos que tienen en Asturias y, aunque son nuevos, la firma lleva años trabajando en la distrbución de pan.

El concepto de la capital es claro: un lugar donde desayunar, merendar o disfrutar de productos de bollería artesanal, elaborada con las mejores materias primas. Cuentan con una amplia variedad de hogazas de masa madre certificadas con un ph inferior al 4,8 y harinas seleccionadas.

¿Qué se puede comer la nueva panadería-cafetería de Oviedo? Hogazas de pan de maíz, de trigo sarraceno, de cereales, pan chapata, foccacias, sandwich de pastrami, bollos preñaos, brioches de potato, quinoa, chía y espelta o maíz con pipas.

Otra de sus especialidades son las empanadas al más puro estilo gallego. De atún, carne, pulpo o bacalao con pasas son algunas de las variedades que ofrece Demasamadre.

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Entre sus productos estrellas, en el apartado de dulces, están los rolls. Los hay de sabores como lemon pie, crema, kinder bueno, arándanos o pistacho, muffins o donuts.