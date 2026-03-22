Se abren las inscripciones para el Concurso de pintura rápida “Ciudad de Oviedo”, que se celebra el 11 de abril

El XII Concurso de pintura rápida “Ciudad de Oviedo”, organizado por la Concejalía de Centros Sociales, se celebrará el 11 de abril en el casco antiguo y cercanías. El plazo para inscribirse y participar en el certamen se abre el 23 de marzo. Con este concurso se pretende promover el interés por la pintura y ofrecer a los aficionados la oportunidad de mostrar su labor de forma pública, especialmente al alumnado de los talleres de artes plásticas que se imparten en la red municipal de centros sociales.

La temática es libre y se establecen tres modalidades de participación. La categoría profesional, en la que las dimensiones del soporte serán de 100 por 81 centímetros; aficionado, con dimensiones mínimas del soporte de 50 por 50 y otra juvenil (de 12 a 17 años), con dimensiones mínimas del soporte de 33 por 24 centímetros.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 10 de abril en cualquiera de los centros sociales de la red o vía online a través de la web del centro social virtual. Los interesados en participar también pueden apuntarse presencialmente el día del concurso en la plaza de Trascorrales entre las 11.30 y las 15.00 horas.

El punto de recepción de las obras se establece en Trascorrales. Los participantes pueden elegir la zona en la que ubicarán en el interior de la plaza de Trascorrales o dentro de las zonas propuestas: El Fontán, la plaza de la Constitución, la calle Cimadevilla, la plaza de la Catedral, la calle Mon, la plaza Porlier, la calle Magdalena y cercanías.