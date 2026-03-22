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Besapiés al Flagelado, en las bodas de plata del Silencio

La cofradía, que tiene su origen en la fábrica de armas de La Vega, estrecha lazos con la leonesa de la Santa Vera Cruz

Besapiés ante la imagen del Cristo Flagelado, este domingo en La Corte.

Besapiés ante la imagen del Cristo Flagelado, este domingo en La Corte.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz cumple 25 años esta Semana Santa, unas bodas de plata que ha querido celebrar con la organización de varias actividades, sin olvidar el trabajo y la dedicación de su procesión que sale de la iglesia de Santa María la Real de la Corte, que este domingo ha vivido el besapiés al Santo Cristo Flagelado.

Una mesa redonda sobre la Piedad Popular, que se celebró en el Club La Nueva España, una revista de cincuenta páginas y el estrechamiento de lazos con la cofradía leonesa Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz destacan en las iniciativas puestas en marcha para dar realce a un aniversario tan señalado en la historia reciente de una cofradía cuyos orígenes se remontan a los trabajadores de la fábrica de armas de La Vega. Como anécdota, la iglesia de la Corte fue la primera casa en Oviedo de la imagen de la Borriquilla hasta que el sacerdote Argimiro Llamas asumió la parroquia de San Pedro de los Arcos.

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La imagen del Flagelado fue objeto de restauración hace dos años, mientras que el trono de madera y plata de la Virgen de la Amargura vio renovada toda la candelería para la Semana Santa de 2025. Los braceros de la cofradía han realizado varios ensayos, aunque la lluvia obligó a la suspensión de alguno, pero el último tuvo lugar en la tardenoche del pasado sábado, cuando se trasladó la imagen del Flagelado hasta el presbiterio, donde quedó para el besapiés que ha tenido lugar este domingo, el acto que marca la cuenta atrás para la procesión del Martes Santo.

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