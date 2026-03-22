La Borriquilla de Ciudad Naranco alarga su procesión hasta el totémico monte de Oviedo

La única cofradía de Gloria de Oviedo, la dedicada a la Entrada de Jesús en Jerusalén, se prepara para vivir el Domingo de Ramos una versión extendida de su procesión de la Borriquilla. Los braceros portarán la imagen del Cristo sobre la borrica hasta los aledaños de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y también del convento de las Agustinas Recoletas, ambas en la carretera del Naranco.

Esta ampliación del recorrido es una de las novedades respecto a los últimos años. La Borriquilla llegó en una ocasión hasta la carretera del Naranco, pero aunque la cofradía lo había solicitado «reiteradas veces» no solía recibir luz verde, por su posible impacto sobre el tráfico. «Hay muy buena sintonía con el Ayuntamiento, ponen todo de su parte hasta donde pueden, este año nos sorprendieron y nos dejaron ir adelante con el recorrido largo», comenta Luis Ángel García, el hermano mayor de la cofradía de la Borriquilla, que cumple 14 años.

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Como ya es tradición, la familia García Argüelles se encarga del adorno floral de la sencilla imagen, hecha en escayola en los años cuarenta en los talleres Arte Cristiano de Olot. «Siempre es una decoración original, que no conocemos hasta esa misma mañana», detallan Luis Ángel García y Fernando Blanco, que ahora es vicehermano mayor y antes estuvo al frente de una cofradía que este año abrirá por primera vez la ofrenda de su palmera, que acompaña la imagen, a Ceactivo, un club de deporte inclusivo: «Nos identificamos con su servicio a la población menos favorecida, con un trabajo basado en el ambiente familia r y el apoyo mutuo».