El Calatrava se despide de los «influencers» y «cosplayers» que atrajeron 10.000 visitas en tres días a Oviedo

«Es un evento muy diferente que tendría que consolidarse porque tiene su público», explicaba este domingo la joven ovetense Isa González. Con esa premisa de novedad y arraigo, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el conocido ya popularmente como el Calatrava, bajó el telón de la primera edición de la FanMedia Con, la convención de cultura fan pionera en Asturias. Durante tres intensas jornadas, el recinto de Buenavista se transformó en el epicentro de la cultura «geek» y el «pop», logrando congregar a unos 10.000 visitantes que desbordaron las expectativas de una cita con vocación de permanencia.

El evento ofreció un despliegue sin precedentes con más de 150 actividades, entre conferencias, talleres y experiencias participativas. La última jornada comenzó con un espectacular desfile de personajes de «Star Wars» que hizo las delicias de los presentes. «Para mí Darth Vader y Yoda son como dioses», admitía el gijonés Avelino Reina, quien animaba a los organizadores a dar continuidad a la iniciativa: «Esto es como un congreso de frikis de muchas cosas». Esa heterogeneidad fue la seña de identidad de un festival donde convivieron las «agrocharlas» del «influencer» lavianés Denis Díaz con demostraciones de «showcooking» de cachopos o la presencia por el hall de «cosplayers» de series de anime de culto como «One Piece».

Isa González, que acudió los tres días para disfrutar de partidas de videojuegos y batallas de baile, resumía su paso por la feria con satisfacción: «Hoy me llevo unos cuantos cromos de Pokémon». En los pasillos, el gran impulsor del proyecto, el lenense Julio Fernández «TheCorvusClan», supervisaba el éxito de una cita que reunió a más de un centenar de creadores de contenido y profesionales. Entre todos sumaban la vertiginosa cifra de 108 millones de seguidores, proyectando la imagen de Oviedo a nivel global. «Esto se está viendo en todo el mundo», recordaba uno de los creadores mientras realizaba un directo de Instagram junto a la sala de cristal.

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