Un carril bici por aclamación vecinal en el espacio ganado a la Ronda Sur de Oviedo

La plataforma de la ronda sur, de treinta metros de ancho donde cabían tres carriles de circulación en cada sentido y arcenes exteriores de dos metros y medio cada uno, ya es historia. A principios de los años ochenta cumplió su función, que consistía en liberar de tráficos calles como el Postigo que habían quedado pequeñas, pero desde la apertura de la ronda de circunvalación exterior Matalablima-El Cueto, se liberó de un gran volumen diario de vehículos, tanto ligeros como pesados. La conversión definitiva de la ronda en bulevar permitirá ahora cumplir una demanda vecinal, la creación de un carril bici en un territorio acotado durante décadas para camiones, autobuses y automóviles.

«A la obra actualmente en marcha de la ronda sur se incorporará un carril bici, a petición de los vecinos», detalla el alcalde de barrio, José Manuel Torres, «que parte desde la calle Luis Álvarez Fueyo, recorre en paralelo el nuevo trazado de acera que se construye hasta conectarse, una vez atravesada la calzada a la altura del nuevo paso de peatones, con la senda que conduce hasta el Parque de Invierno».

No acaban ahí las actuaciones previstas por el Ayuntamiento en Otero Norte, según apunta el alcalde de barrio. «También se hará una acera-senda de pendiente suave que conecte la calle Isidoro Chamorro con la nueva acera del edificio que en estos momentos se encuentra en fase de construcción a la altura del puente de la calle San Melchor García Sampedro, que cruza la ronda sur».

La alcaldía de José Manuel Torres abarca, además de Otero y San Lázaro, las calles de las zonas de Otero y Santo Domingo. Gran parte de las peticiones de los vecinos se centra en actuaciones menores, de reparación y mantenimiento de baldosas y aceras gastadas por el paso del tiempo. Una de las intervenciones más reseñables es la reforma integral de la plaza existente frente al Centro de Profesorado y Recursos de Oviedo (CPR) en la calle Julián Cañedo, que consistirá en la renovación del pavimento, en parte drenante, la colocación de nuevo mobiliario urbano y también de bancos y jardineras. Por otra parte, en la plaza de Otero «se han colocado nuevos bancos más ergonómicos» y está previsto reparar las escaleras que suben desde Otero al parque infantil de San Lázaro. «Se van haciendo distintas obras», afirma Torres. «A medio plazo», añade, «se acometerán las obras del cierre perimetral de las instalaciones deportivas que gestiona el Centro de Deportes y Ocio Otero Supera». En proyecto está la eliminación del fondo de saco de la calle Fumaxil.

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Mejoras en Santo Domingo

Varias calles de Santo Domingo también han sido objeto recientemente de asfaltado, unos trabajos que se aprovecharon para instalar pilotos de señalización en varios pasos de peatones, además de adaptar el de la calle Arzobispo Guisasola para las personas con movilidad reducida. Por otra parte, también se han sustituido los bancos de esa zona por otros nuevos, más ergonómicos. En el Campillín se lavaron los muros de piedra perimetrales con agua a presión y también se acometieron trabajos de contención de tierras. Asimismo, se procedió al arreglo de aspersores en varias de las zonas verdes. n