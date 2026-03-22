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Herido grave un joven de 19 años en Oviedo tras precipitarse de un segundo piso a un patio interior

El varón fue trasladado en UVI móvil al HUCA con varias posibles fracturas de huesos

La calle la Argañosa minutos después del suceso.

La calle la Argañosa minutos después del suceso.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Un joven de 19 años permanece ingresado con pronóstico grave en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras sufrir una caída desde un segundo piso a un patio de luces en la calle de la Argañosa. El suceso, que tuvo lugar a última hora de la tarde de este domingo, causó una honda impresión y un notable revuelo en el barrio, debido al importante despliegue de medios sanitarios y policiales que se concentraron en la zona.

Los hechos se desencadenaron cuando, por causas que la Policía Nacional trata de esclarecer, el varón se precipitó al vacío desde la vivienda. El impacto contra el suelo del patio interior alertó de inmediato a los residentes del inmueble, que fueron quienes dieron la voz de alarma al Servicio de Emergencias.

Dada la gravedad de la situación, el centro de coordinación de urgencias movilizó de inmediato una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios trabajaron durante varios minutos en el lugar para estabilizar al joven, que se encontraba consciente pero con síntomas evidentes de haber sufrido múltiples fracturas óseas y diversos traumatismos de carácter severo.

Agentes de la Policía Nacional también se personaron en el edificio de La Argañosa para asegurar la zona y facilitar las labores de evacuación. El joven fue finalmente trasladado en la unidad medicalizada hasta el complejo hospitalario de La Cadellada, donde quedó ingresado para ser sometido a diversas pruebas radiológicas y quirúrgicas.

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Aunque los primeros indicios apuntan a una caída accidental, la Policía Nacional ha abierto las diligencias pertinentes para reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon el suceso. Durante la noche de ayer, los agentes recabaron testimonios entre los familiares y vecinos que se encontraban en el lugar en el momento de la precipitación.

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